https://ria.ru/20200930/tramp-1578024919.html

Трамп заявил, что всегда был против ультраправых

Президент США Дональд Трамп заверил, что всегда был против ультраправой идеологии. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T21:51

2020-09-30T21:51

2020-09-30T21:51

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заверил, что всегда был против ультраправой идеологии.Накануне в ходе дебатов Трампа попросили осудить ультраправых и расистски настроенных активистов, в частности, его оппонент <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> предложил ему осудить группировку "Гордые парни". Трамп заявил, что эта группировка должна "отойти в сторону и ждать", чем вызвал бурю обсуждений в интернете и предположения о симпатиях к ультраправым."Я всегда отрицательно высказывался обо всех формах всего подобного", - сказал Трамп журналистам в ответ на вопросы об ультраправых."Я не знаю, кто такие "Гордые парни", но им надо отойти в сторону", - добавил Трамп.

https://ria.ru/20200930/tramp-1578012513.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире