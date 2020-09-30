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Трамп заявил, что всегда был против ультраправых
Президент США Дональд Трамп заверил, что всегда был против ультраправой идеологии. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T21:51
2020-09-30T21:51
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заверил, что всегда был против ультраправой идеологии.Накануне в ходе дебатов Трампа попросили осудить ультраправых и расистски настроенных активистов, в частности, его оппонент <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> предложил ему осудить группировку "Гордые парни". Трамп заявил, что эта группировка должна "отойти в сторону и ждать", чем вызвал бурю обсуждений в интернете и предположения о симпатиях к ультраправым."Я всегда отрицательно высказывался обо всех формах всего подобного", - сказал Трамп журналистам в ответ на вопросы об ультраправых."Я не знаю, кто такие "Гордые парни", но им надо отойти в сторону", - добавил Трамп.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп заявил, что всегда был против ультраправых

21:51 30.09.2020
 
© AP Photo / Julio CortezДебаты Трампа и Байдена в США
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© AP Photo / Julio Cortez
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заверил, что всегда был против ультраправой идеологии.
Накануне в ходе дебатов Трампа попросили осудить ультраправых и расистски настроенных активистов, в частности, его оппонент Джо Байден предложил ему осудить группировку "Гордые парни". Трамп заявил, что эта группировка должна "отойти в сторону и ждать", чем вызвал бурю обсуждений в интернете и предположения о симпатиях к ультраправым.
"Я всегда отрицательно высказывался обо всех формах всего подобного", - сказал Трамп журналистам в ответ на вопросы об ультраправых.
"Я не знаю, кто такие "Гордые парни", но им надо отойти в сторону", - добавил Трамп.
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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