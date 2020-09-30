https://ria.ru/20200930/tramp-1578012513.html
Трамп по итогам дебатов заявил, что "никто не хочет Сонного Джо в лидеры"
Джо Байден по итогам вчерашних теледебатов лишился поддержки левых, которые выступали за Берни Сандерса, уверен президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T16:56
2020-09-30T16:56
2020-09-30T17:02
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байден</a> по итогам вчерашних теледебатов лишился поддержки левых, которые выступали за Берни Сандерса, уверен президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a>."Никто не хочет Сонного Джо в лидеры, включая радикальных левых (которых он потерял вчера вечером). Он выразил неуважение к Берни, фактически назвав его неудачником!" – написал он в среду в своем <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1311297684540620801">Twitter</a>.Трамп также признал, что модератору Крису Уоллесу пришлось непросто."У Криса был тяжелый вечер. Двое против одного было неудивительно, хотя весело", - написал Трамп.Первые из трех президентских дебатов состоялись в ночь со вторника на среду. Оппоненты не раз переходили на личности, перебивали друг друга и ведущего. Опросы общественного мнения, опубликованные CNN и ABC присудили победу Байдену.
https://ria.ru/20200930/debaty-1578004880.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире