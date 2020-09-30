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https://ria.ru/20200930/tooth-1577934417.html
На Мальте возмутились, что сын принца Уильяма играет с древним артефактом
Власти Мальты заявили, что будут стремиться вернуть зуб древней акулы, который был подарен 7-летнему принцу Джорджу телеведущим и натуралистом Дэвидом... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T05:54
2020-09-30T05:54
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новости культуры
джордж, принц кембриджский
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мальта
культура
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Власти Мальты заявили, что будут стремиться вернуть зуб древней акулы, который был подарен 7-летнему принцу Джорджу телеведущим и натуралистом Дэвидом Аттенборо, <a href="https://etcanada.com/news/696531/malta-seeks-shark-tooth-fossil-presented-to-prince-george/" target="_blank">сообщает</a> ET Canada. Аттендоро вручил необычный подарок старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон, когда в частном порядке презентовал свой новый документальный фильм в Кенсингтонском дворце.Возраст окаменелости, с которой теперь играет принц Джордж, как полагают, составляет около трех миллионов лет. Ранее зуб принадлежал вымершему виду гигантской акулы. Длина тела хищника могла составлять до 16 метров, что в три раза больше размера современных больших белых акул.По информации ET Canada, Аттенборо обнаружил артефакт в 1960-х годах во время отпуска на средиземноморском острове.Остров Мальта — бывшая британская колония, получившая независимость в 1964-м году.
https://ria.ru/20200929/royals-1577930719.html
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стиль жизни, новости культуры, джордж, принц кембриджский, новости - туризм, мальта

На Мальте возмутились, что сын принца Уильяма играет с древним артефактом

05:54 30.09.2020
 
© REUTERS / Kensington PalaceПринц Джордж держит подаренный ему зуб ископаемой акулы
Принц Джордж держит подаренный ему зуб ископаемой акулы - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© REUTERS / Kensington Palace
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Власти Мальты заявили, что будут стремиться вернуть зуб древней акулы, который был подарен 7-летнему принцу Джорджу телеведущим и натуралистом Дэвидом Аттенборо, сообщает ET Canada.
"Есть некоторые артефакты, важные для природного наследия, но которые оказались за границей. Их необходимо вернуть", — прокомментировал Хосе Эррера, министр культуры острова Мальта.
Аттендоро вручил необычный подарок старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон, когда в частном порядке презентовал свой новый документальный фильм в Кенсингтонском дворце.
Возраст окаменелости, с которой теперь играет принц Джордж, как полагают, составляет около трех миллионов лет. Ранее зуб принадлежал вымершему виду гигантской акулы. Длина тела хищника могла составлять до 16 метров, что в три раза больше размера современных больших белых акул.
По информации ET Canada, Аттенборо обнаружил артефакт в 1960-х годах во время отпуска на средиземноморском острове.
Остров Мальта — бывшая британская колония, получившая независимость в 1964-м году.
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