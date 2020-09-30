https://ria.ru/20200930/tooth-1577934417.html

На Мальте возмутились, что сын принца Уильяма играет с древним артефактом

Власти Мальты заявили, что будут стремиться вернуть зуб древней акулы, который был подарен 7-летнему принцу Джорджу телеведущим и натуралистом Дэвидом... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T05:54

2020-09-30T05:54

2020-09-30T05:54

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Власти Мальты заявили, что будут стремиться вернуть зуб древней акулы, который был подарен 7-летнему принцу Джорджу телеведущим и натуралистом Дэвидом Аттенборо, <a href="https://etcanada.com/news/696531/malta-seeks-shark-tooth-fossil-presented-to-prince-george/" target="_blank">сообщает</a> ET Canada. Аттендоро вручил необычный подарок старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон, когда в частном порядке презентовал свой новый документальный фильм в Кенсингтонском дворце.Возраст окаменелости, с которой теперь играет принц Джордж, как полагают, составляет около трех миллионов лет. Ранее зуб принадлежал вымершему виду гигантской акулы. Длина тела хищника могла составлять до 16 метров, что в три раза больше размера современных больших белых акул.По информации ET Canada, Аттенборо обнаружил артефакт в 1960-х годах во время отпуска на средиземноморском острове.Остров Мальта — бывшая британская колония, получившая независимость в 1964-м году.

https://ria.ru/20200929/royals-1577930719.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, джордж, принц кембриджский, новости - туризм, мальта