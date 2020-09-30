https://ria.ru/20200930/test-1578006606.html

АФК "Система" разработает тест для минимизации осложнений при COVID

Входящая в группу АФК "Система" биотехнологическая компания "Система-Биотех" заключила соглашение о научном сотрудничестве с НИИ скорой помощи им. Н.В... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T15:34

2020-09-30T15:34

2020-09-30T15:34

коронавирус в россии

афк "система"

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости/Прайм.</strong> Входящая в группу <a href="https://ria.ru/organization_Sistema" target="_blank">АФК "Система"</a> биотехнологическая компания "Система-Биотех" заключила соглашение о научном сотрудничестве с НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, в рамках которого разрабатывает первый в России диагностический тест, позволяющий прогнозировать вероятность тяжелого течения заболевания и смертельного исхода при инфицировании COVID-19, сообщает АФК.Уточняется, что в основе генетического теста – секвенирование геномных данных пациентов, проходивших лечение в стационаре скорой неотложной помощи в период пандемии, а также геномных данных пациентов с бессимптомным течением заболевания. В результате масштабного генетического исследования ДНК пациентов была выведена группа генов и мутаций в высокой степени ассоциированная с тяжелым, крайне тяжелым и осложненным течением заболевания."Система-Биотех" создала вместе с лабораторией НИИ имени Склифосовского инновационный тест, позволяющий на самом раннем этапе прогнозировать возможные осложнения при COVID-19, чтобы выбрать оптимальную тактику лечения. Мы рассчитываем до конца года завершить все испытания и зарегистрировать эту уникальную тест-систему", - приводятся в сообщении слова управляющего партнера АФК "Система" Артема Сиразутдинова."В процессе научных исследований были проанализированы более 90 генов и выделены мутации, наблюдавшиеся более чем в 60% случаев у пациентов с осложнениями. В результате мы выявили 10 ключевых генетических маркеров, наиболее характерных для тяжелого течения заболевания с высокой долей вероятности. Это маркеры рецепторов, распознающих РНК коронавируса и запускающих первичный противовирусный ответ организма. Мутации в них ведут к необратимым последствиям, которые важно вовремя предупредить", - сообщила директор по науке компании "Система-Биотех" Наталья Позднякова.В сообщении отмечается, что информация, полученная в результате такого тестирования, позволит сформировать новые медицинские стандарты и разработать рекомендации для медицинского персонала о тактике лечения высоко рисковых пациентов, допуске медицинского персонала к работе с коронавирусными больными, а также необходимости проведения вакцинации ранее не болевших COVID-19 людей с целью снижения смертности и нетрудоспособности.

https://ria.ru/20200427/1570626322.html

https://ria.ru/20200402/1569477477.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, афк "система", новости компаний - экономика