https://ria.ru/20200930/test-1578006606.html
АФК "Система" разработает тест для минимизации осложнений при COVID
Входящая в группу АФК "Система" биотехнологическая компания "Система-Биотех" заключила соглашение о научном сотрудничестве с НИИ скорой помощи им. Н.В... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T15:34
2020-09-30T15:34
2020-09-30T15:34
коронавирус в россии
афк "система"
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости/Прайм.</strong> Входящая в группу <a href="https://ria.ru/organization_Sistema" target="_blank">АФК "Система"</a> биотехнологическая компания "Система-Биотех" заключила соглашение о научном сотрудничестве с НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, в рамках которого разрабатывает первый в России диагностический тест, позволяющий прогнозировать вероятность тяжелого течения заболевания и смертельного исхода при инфицировании COVID-19, сообщает АФК.Уточняется, что в основе генетического теста – секвенирование геномных данных пациентов, проходивших лечение в стационаре скорой неотложной помощи в период пандемии, а также геномных данных пациентов с бессимптомным течением заболевания. В результате масштабного генетического исследования ДНК пациентов была выведена группа генов и мутаций в высокой степени ассоциированная с тяжелым, крайне тяжелым и осложненным течением заболевания."Система-Биотех" создала вместе с лабораторией НИИ имени Склифосовского инновационный тест, позволяющий на самом раннем этапе прогнозировать возможные осложнения при COVID-19, чтобы выбрать оптимальную тактику лечения. Мы рассчитываем до конца года завершить все испытания и зарегистрировать эту уникальную тест-систему", - приводятся в сообщении слова управляющего партнера АФК "Система" Артема Сиразутдинова."В процессе научных исследований были проанализированы более 90 генов и выделены мутации, наблюдавшиеся более чем в 60% случаев у пациентов с осложнениями. В результате мы выявили 10 ключевых генетических маркеров, наиболее характерных для тяжелого течения заболевания с высокой долей вероятности. Это маркеры рецепторов, распознающих РНК коронавируса и запускающих первичный противовирусный ответ организма. Мутации в них ведут к необратимым последствиям, которые важно вовремя предупредить", - сообщила директор по науке компании "Система-Биотех" Наталья Позднякова.В сообщении отмечается, что информация, полученная в результате такого тестирования, позволит сформировать новые медицинские стандарты и разработать рекомендации для медицинского персонала о тактике лечения высоко рисковых пациентов, допуске медицинского персонала к работе с коронавирусными больными, а также необходимости проведения вакцинации ранее не болевших COVID-19 людей с целью снижения смертности и нетрудоспособности.
https://ria.ru/20200427/1570626322.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, афк "система", новости компаний - экономика
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости/Прайм.
Входящая в группу АФК "Система"
биотехнологическая компания "Система-Биотех" заключила соглашение о научном сотрудничестве с НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, в рамках которого разрабатывает первый в России диагностический тест, позволяющий прогнозировать вероятность тяжелого течения заболевания и смертельного исхода при инфицировании COVID-19, сообщает АФК.
"Новый генетический тест, не имеющий аналогов в мире, поможет врачам своевременно подбирать индивидуальную терапию для каждого конкретного пациента, что значительно снизит угрозу серьезных последствий для организма при коронавирусе", - говорится в сообщении. Как отмечает компания, современный генетический анализ дает возможность оценить вероятность тяжелого течения заболевания для людей из потенциальных групп риска, в том числе медицинских работников и учителей, и предупредить возможные осложнения.
Уточняется, что в основе генетического теста – секвенирование геномных данных пациентов, проходивших лечение в стационаре скорой неотложной помощи в период пандемии, а также геномных данных пациентов с бессимптомным течением заболевания. В результате масштабного генетического исследования ДНК пациентов была выведена группа генов и мутаций в высокой степени ассоциированная с тяжелым, крайне тяжелым и осложненным течением заболевания.
"Система-Биотех" создала вместе с лабораторией НИИ имени Склифосовского инновационный тест, позволяющий на самом раннем этапе прогнозировать возможные осложнения при COVID-19, чтобы выбрать оптимальную тактику лечения. Мы рассчитываем до конца года завершить все испытания и зарегистрировать эту уникальную тест-систему", - приводятся в сообщении слова управляющего партнера АФК "Система" Артема Сиразутдинова.
"В процессе научных исследований были проанализированы более 90 генов и выделены мутации, наблюдавшиеся более чем в 60% случаев у пациентов с осложнениями. В результате мы выявили 10 ключевых генетических маркеров, наиболее характерных для тяжелого течения заболевания с высокой долей вероятности. Это маркеры рецепторов, распознающих РНК коронавируса и запускающих первичный противовирусный ответ организма. Мутации в них ведут к необратимым последствиям, которые важно вовремя предупредить", - сообщила директор по науке компании "Система-Биотех" Наталья Позднякова.
В сообщении отмечается, что информация, полученная в результате такого тестирования, позволит сформировать новые медицинские стандарты и разработать рекомендации для медицинского персонала о тактике лечения высоко рисковых пациентов, допуске медицинского персонала к работе с коронавирусными больными, а также необходимости проведения вакцинации ранее не болевших COVID-19 людей с целью снижения смертности и нетрудоспособности.