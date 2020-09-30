https://ria.ru/20200930/terrorizm-1578021413.html

Организатор финансирования террористов в Москве пойдет под суд

Организатор финансирования запрещенной в РФ организации "Исламское государство"* (ИГ*) в Московском регионе Алим Бегиев пойдет под суд, организованная группа... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T19:32

2020-09-30T19:32

2020-09-30T19:34

юлия иванова

исламское государство

следственный комитет россии (ск рф)

москва

московская область (подмосковье)

сирия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Организатор финансирования запрещенной в РФ организации "Исламское государство"* (ИГ*) в Московском регионе Алим Бегиев пойдет под суд, организованная группа собирала деньги для террористов в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a>, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя столичного главка <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Ivanova_2/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Иванова</a>.В сентябре прошлого года сообщалось, что суд в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> заключил под стражу девять сторонников организации "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"*, собиравших деньги для террористов в Сирии и Ираке."Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении организатора финансирования террористической деятельности Алима Бегиева. Он обвиняется в совершении преступлений ... участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической ... организация финансирования террористической деятельности ... уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказала Иванова.По версии следствия, Бегиев за границей вступил в запрещенную террористическую организацию. Вернувшись в 2015 году в Россию, он стал искать лиц, желающих оказать материальную помощь активным участникам международной террористической организации "Исламское государство"*.В мобильном приложении Бегиев создал группу, в которую стал приглашать проверенных лиц, согласившихся финансировать запрещенную террористическую организацию в Сирии и Ираке. Всего в это сообщество вошло порядка 30 участников."Организатор группы вел сбор денежных средств на свои банковские карты, затем они переводились на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования. Указанные средства использовались для финансового обеспечения материально-технических подразделений террористических организаций, а также для подготовки и совершения преступлений террористического характера", - уточнила Иванова.Она отметила, что с каждым участником группы Бегиев выезжал в подмосковную деревню Кокошкино, где они принимали присягу на верность террористической организации. После посвящения новые участники должны были ежемесячно переводить деньги указанной организации.Масштабные обыски и задержания прошли в Москве, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, Дагестане и Кабардино-Балкарии. В ходе расследования уголовного дела были задержаны 15 соучастников, 8 соучастников признаны виновными и приговорены к срокам лишения свободы до 12 лет."В отношении четырех уголовные дела рассматриваются по существу в суде, а в отношении трех соучастников расследование продолжается. В настоящее время следствие продолжает совместную работу с оперативными службами по выявлению и установлению всех соучастников Алима Бегиева", - заключила Иванова.<br><em>*Террористическая организация, запрещенная в России</em>

https://ria.ru/20200930/turtsiya-1578016837.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, исламское государство, следственный комитет россии (ск рф), москва, московская область (подмосковье), сирия, происшествия