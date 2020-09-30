https://ria.ru/20200930/tatarstan-1577996101.html

В Татарстане троих подростков заподозрили в убийстве

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих жителей Зеленодольска 15-17 лет, которых подозревают в убийстве мужчины, чьё тело было найдено в багажнике РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T13:20

2020-09-30T13:20

2020-09-30T13:20

зеленодольск

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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<strong>КАЗАНЬ, 30 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудники правоохранительных органов задержали троих жителей <a href="http://ria.ru/location_Zelenodolsk/" target="_blank" data-auto="true">Зеленодольска</a> 15-17 лет, которых подозревают в убийстве мужчины, чьё тело было найдено в багажнике автомобиля, сообщает следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a> по Татарстану."Вечером 28 сентября в лесопосадке в районе улицы Машиностроителей города Зеленодольска в багажнике автомобиля марки Vortex Tingo было обнаружено тело 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ссадин и гематом на голове. По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье "убийство", - говорится в сообщении.По информации следственного управления, по подозрению в совершении данного преступления были задержаны трое местных жителей в возрасте от 15 до 17 лет. Вину молодые люди признали частично.В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении задержанных под стражу. Назначены судебно-медицинская, судебно-дактилоскопическая, судебная молекулярно-генетическая и компьютерно-техническая экспертизы. Устанавливается роль каждого участника в совершении преступления. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20200904/terakt-1576770780.html

зеленодольск

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зеленодольск, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), происшествия