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В Татарстане троих подростков заподозрили в убийстве
Сотрудники правоохранительных органов задержали троих жителей Зеленодольска 15-17 лет, которых подозревают в убийстве мужчины, чьё тело было найдено в багажнике РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T13:20
2020-09-30T13:20
зеленодольск
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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<strong>КАЗАНЬ, 30 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудники правоохранительных органов задержали троих жителей <a href="http://ria.ru/location_Zelenodolsk/" target="_blank" data-auto="true">Зеленодольска</a> 15-17 лет, которых подозревают в убийстве мужчины, чьё тело было найдено в багажнике автомобиля, сообщает следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a> по Татарстану."Вечером 28 сентября в лесопосадке в районе улицы Машиностроителей города Зеленодольска в багажнике автомобиля марки Vortex Tingo было обнаружено тело 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ссадин и гематом на голове. По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье "убийство", - говорится в сообщении.По информации следственного управления, по подозрению в совершении данного преступления были задержаны трое местных жителей в возрасте от 15 до 17 лет. Вину молодые люди признали частично.В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении задержанных под стражу. Назначены судебно-медицинская, судебно-дактилоскопическая, судебная молекулярно-генетическая и компьютерно-техническая экспертизы. Устанавливается роль каждого участника в совершении преступления. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20200904/terakt-1576770780.html
зеленодольск
республика татарстан (татарстан)
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зеленодольск, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), происшествия

В Татарстане троих подростков заподозрили в убийстве

13:20 30.09.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КАЗАНЬ, 30 сен - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих жителей Зеленодольска 15-17 лет, которых подозревают в убийстве мужчины, чьё тело было найдено в багажнике автомобиля, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
"Вечером 28 сентября в лесопосадке в районе улицы Машиностроителей города Зеленодольска в багажнике автомобиля марки Vortex Tingo было обнаружено тело 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ссадин и гематом на голове. По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье "убийство", - говорится в сообщении.
По информации следственного управления, по подозрению в совершении данного преступления были задержаны трое местных жителей в возрасте от 15 до 17 лет. Вину молодые люди признали частично.
В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении задержанных под стражу. Назначены судебно-медицинская, судебно-дактилоскопическая, судебная молекулярно-генетическая и компьютерно-техническая экспертизы. Устанавливается роль каждого участника в совершении преступления. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Кадры задержания подростка, подозреваемого в подготовке взрыва в школе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 12:52
В Красноярском крае подросток пытался взорвать школу
 
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ЗеленодольскСледственный комитет России (СК РФ)Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
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