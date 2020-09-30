https://ria.ru/20200930/svyaz-1577980972.html
В Минпромторге предложили думать не о 5G, а брать сразу выше
Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Василий Шпак заявил о необходимости развивать в России сети связи 6G. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:05
2020-09-30T10:05
2020-09-30T10:05
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577091935_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_7b3710fb3ccee8c9de785f5ca1c772ab.jpg
<strong>ЯЛТА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Директор департамента радиоэлектронной промышленности <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ Василий Шпак заявил о необходимости развивать в России сети связи 6G."Я бы сейчас думал не просто про 5G. Мы до нее все равно вырастим эволюционно, к этому придём. Нам уже сейчас надо думать про 6G. Китайцы два года уже активно работают в этом направлении - нужно туда идти", - сказал он.По его словам, над созданием оборудования для сетей связи 5G в России работают несколько компаний, возможности которых намного скромнее, чем у зарубежных конкурентов, но, тем не менее, они двигаются в сторону импортозамещения.
https://ria.ru/20200911/5g-1577081618.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577091935_909:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_b9b26639ba89a00f5c7bf0de2da8ae0f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, экономика