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В Минпромторге предложили думать не о 5G, а брать сразу выше
Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Василий Шпак заявил о необходимости развивать в России сети связи 6G. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:05
2020-09-30T10:05
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
экономика
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<strong>ЯЛТА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Директор департамента радиоэлектронной промышленности <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ Василий Шпак заявил о необходимости развивать в России сети связи 6G."Я бы сейчас думал не просто про 5G. Мы до нее все равно вырастим эволюционно, к этому придём. Нам уже сейчас надо думать про 6G. Китайцы два года уже активно работают в этом направлении - нужно туда идти", - сказал он.По его словам, над созданием оборудования для сетей связи 5G в России работают несколько компаний, возможности которых намного скромнее, чем у зарубежных конкурентов, но, тем не менее, они двигаются в сторону импортозамещения.
https://ria.ru/20200911/5g-1577081618.html
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РИА Новости
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Новости
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, экономика

В Минпромторге предложили думать не о 5G, а брать сразу выше

10:05 30.09.2020
 
© Depositphotos / nirutdps Сеть 5G
Сеть 5G - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Depositphotos / nirutdps
Читать ria.ru в
ЯЛТА, 30 сен - РИА Новости. Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Василий Шпак заявил о необходимости развивать в России сети связи 6G.
"Я бы сейчас думал не просто про 5G. Мы до нее все равно вырастим эволюционно, к этому придём. Нам уже сейчас надо думать про 6G. Китайцы два года уже активно работают в этом направлении - нужно туда идти", - сказал он.
По его словам, над созданием оборудования для сетей связи 5G в России работают несколько компаний, возможности которых намного скромнее, чем у зарубежных конкурентов, но, тем не менее, они двигаются в сторону импортозамещения.
СИМ-карты сотовых операторов мобильной связи - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ТехнологииЭкономика
 
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