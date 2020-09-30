https://ria.ru/20200930/svyaz-1577980972.html

В Минпромторге предложили думать не о 5G, а брать сразу выше

Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Василий Шпак заявил о необходимости развивать в России сети связи 6G. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T10:05

2020-09-30T10:05

2020-09-30T10:05

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

технологии

экономика

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<strong>ЯЛТА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Директор департамента радиоэлектронной промышленности <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ Василий Шпак заявил о необходимости развивать в России сети связи 6G."Я бы сейчас думал не просто про 5G. Мы до нее все равно вырастим эволюционно, к этому придём. Нам уже сейчас надо думать про 6G. Китайцы два года уже активно работают в этом направлении - нужно туда идти", - сказал он.По его словам, над созданием оборудования для сетей связи 5G в России работают несколько компаний, возможности которых намного скромнее, чем у зарубежных конкурентов, но, тем не менее, они двигаются в сторону импортозамещения.

https://ria.ru/20200911/5g-1577081618.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, экономика