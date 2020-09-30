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В Орегоне при стрельбе с участием полиции погибли три человека
Три человека, включая подозреваемого, погибли в результате инцидента со стрельбой с участием полиции в пригороде Сейлем, штат Орегон, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:11
2020-09-30T12:11
орегон
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Три человека, включая подозреваемого, погибли в результате инцидента со стрельбой с участием полиции в пригороде Сейлем, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofOregon/" target="_blank" data-auto="true">Орегон</a>, говорится в пресс-релизе полиции штата.Инцидент произошел в понедельник днем. В правоохранительные органы поступил вызов в связи с возможным захватом заложников, после чего правоохранители выехали на место происшествия. Позднее офис шерифа округа Марион сообщил о "многочисленных жертвах" в результате инцидента, однако точное количество погибших и пострадавших не называлось.Как сообщается в релизе полиции Орегона, прибывшие на место сотрудники офиса шерифа смогли установить контакт с подозреваемым 34-летним Хесусом Лопесом-Тиноко и попытались решить ситуацию мирным путем. Однако, услышав выстрелы, помощники шерифа ворвались внутрь, чтобы оказать помощь, при этом один из них начал стрелять. На данный момент число произведенных правоохранителем выстрелов устанавливается.Внутри дома правоохранители нашли тела 24-летней женщины и 11-летнего мальчика. Оба скончались от огнестрельных раненый. Также в доме находилась раненая 43-летняя женщина и 13-летней мальчик, который не пострадал. Пострадавшую госпитализировали.Согласно полиции, также было обнаружено тело подозреваемого Лопеса-Тиноко, предположительно, покончившего с собой."Помощник шерифа Рики Киттелсон был отправлен в административный отпуск согласно протоколу", - говорится в релизе. Как отмечается, полиция Орегона продолжает расследование случившегося.
https://ria.ru/20200930/strelba-1577976261.html
https://ria.ru/20200919/strelba-1577474611.html
орегон
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орегон, в мире

В Орегоне при стрельбе с участием полиции погибли три человека

12:11 30.09.2020
 
© РИА Новости / Брайан СмитПолицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Брайан Смит
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Три человека, включая подозреваемого, погибли в результате инцидента со стрельбой с участием полиции в пригороде Сейлем, штат Орегон, говорится в пресс-релизе полиции штата.
Инцидент произошел в понедельник днем. В правоохранительные органы поступил вызов в связи с возможным захватом заложников, после чего правоохранители выехали на место происшествия. Позднее офис шерифа округа Марион сообщил о "многочисленных жертвах" в результате инцидента, однако точное количество погибших и пострадавших не называлось.
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Как сообщается в релизе полиции Орегона, прибывшие на место сотрудники офиса шерифа смогли установить контакт с подозреваемым 34-летним Хесусом Лопесом-Тиноко и попытались решить ситуацию мирным путем. Однако, услышав выстрелы, помощники шерифа ворвались внутрь, чтобы оказать помощь, при этом один из них начал стрелять. На данный момент число произведенных правоохранителем выстрелов устанавливается.
Внутри дома правоохранители нашли тела 24-летней женщины и 11-летнего мальчика. Оба скончались от огнестрельных раненый. Также в доме находилась раненая 43-летняя женщина и 13-летней мальчик, который не пострадал. Пострадавшую госпитализировали.
Согласно полиции, также было обнаружено тело подозреваемого Лопеса-Тиноко, предположительно, покончившего с собой.
"Помощник шерифа Рики Киттелсон был отправлен в административный отпуск согласно протоколу", - говорится в релизе. Как отмечается, полиция Орегона продолжает расследование случившегося.
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