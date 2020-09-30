Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200930/strelba-1577976261.html
В центре обработки заказов Amazon в США один человек погиб при стрельбе
Один человек погиб, один пострадал в результате стрельбы в центре обработки заказов Amazon в городе Джексонвилл в штате Флорида, сообщает газета Florida... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T06:33
2020-09-30T06:33
флорида
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_0:12:4909:2773_1400x0_80_0_0_88c6e1b283a98ff3fcaa89d39283f034.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Один человек погиб, один пострадал в результате стрельбы в центре обработки заказов Amazon в городе <a href="http://ria.ru/location_Jacksonville/" target="_blank" data-auto="true">Джексонвилл</a> в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флорида</a>, сообщает газета <a href="https://www.jacksonville.com/" target="_blank">Florida Times-Union</a>.По данным пожарной службы, инцидент произошел примерно в 19:30 по местному времени (02:30 мск).По словам сотрудника пожарной службы, один человек был доставлен в больницу, еще один скончался. Сообщается, что на месте присутствует полиция и скорая помощь.
https://ria.ru/20200702/1573765871.html
флорида
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_439:0:4400:2971_1400x0_80_0_0_6972404f253c5bcf361c619c06b42f30.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
флорида, сша, в мире

В центре обработки заказов Amazon в США один человек погиб при стрельбе

06:33 30.09.2020
 
© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© AP Photo / Eric Gay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал в результате стрельбы в центре обработки заказов Amazon в городе Джексонвилл в штате Флорида, сообщает газета Florida Times-Union.
По данным пожарной службы, инцидент произошел примерно в 19:30 по местному времени (02:30 мск).
По словам сотрудника пожарной службы, один человек был доставлен в больницу, еще один скончался. Сообщается, что на месте присутствует полиция и скорая помощь.
Полицейская машина в Индианаполисе, США - РИА Новости, 1920, 02.07.2020
2 июля, 05:28
В США четыре человека пострадали при стрельбе
 
Обсудить0
ФлоридаСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43Спасшийся при падении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе
02:34СМИ: США не стали присоединяться к санкциям против Лукашенко
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познер пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
Лента новостейМолния