https://ria.ru/20200930/strelba-1577976261.html

В центре обработки заказов Amazon в США один человек погиб при стрельбе

Один человек погиб, один пострадал в результате стрельбы в центре обработки заказов Amazon в городе Джексонвилл в штате Флорида, сообщает газета Florida... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T06:33

2020-09-30T06:33

2020-09-30T06:33

флорида

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Один человек погиб, один пострадал в результате стрельбы в центре обработки заказов Amazon в городе <a href="http://ria.ru/location_Jacksonville/" target="_blank" data-auto="true">Джексонвилл</a> в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флорида</a>, сообщает газета <a href="https://www.jacksonville.com/" target="_blank">Florida Times-Union</a>.По данным пожарной службы, инцидент произошел примерно в 19:30 по местному времени (02:30 мск).По словам сотрудника пожарной службы, один человек был доставлен в больницу, еще один скончался. Сообщается, что на месте присутствует полиция и скорая помощь.

https://ria.ru/20200702/1573765871.html

флорида

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

флорида, сша, в мире