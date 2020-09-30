https://ria.ru/20200930/strelba-1577976261.html
В центре обработки заказов Amazon в США один человек погиб при стрельбе
Один человек погиб, один пострадал в результате стрельбы в центре обработки заказов Amazon в городе Джексонвилл в штате Флорида, сообщает газета Florida... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T06:33
2020-09-30T06:33
2020-09-30T06:33
флорида
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_0:12:4909:2773_1400x0_80_0_0_88c6e1b283a98ff3fcaa89d39283f034.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Один человек погиб, один пострадал в результате стрельбы в центре обработки заказов Amazon в городе <a href="http://ria.ru/location_Jacksonville/" target="_blank" data-auto="true">Джексонвилл</a> в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флорида</a>, сообщает газета <a href="https://www.jacksonville.com/" target="_blank">Florida Times-Union</a>.По данным пожарной службы, инцидент произошел примерно в 19:30 по местному времени (02:30 мск).По словам сотрудника пожарной службы, один человек был доставлен в больницу, еще один скончался. Сообщается, что на месте присутствует полиция и скорая помощь.
https://ria.ru/20200702/1573765871.html
флорида
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_439:0:4400:2971_1400x0_80_0_0_6972404f253c5bcf361c619c06b42f30.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
флорида, сша, в мире