https://ria.ru/20200930/sssr-1577976185.html

Горбачев рассказал, что было бы при сохранении СССР

Если бы Советский Союз удалось сохранить, мир сегодня был бы стабильнее, безопаснее и справедливее, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T06:09

2020-09-30T06:09

2020-09-30T11:40

россия

михаил горбачев

ссср

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Если бы Советский Союз удалось сохранить, мир сегодня был бы стабильнее, безопаснее и справедливее, заявил бывший президент <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a> в интервью британскому изданию <u><a href="https://www.thetimes.co.uk/">The Times</a></u>.Он подчеркнул, что распад Советского Союза не был "конечным результатом" перестройки. "Ни в коем случае. И, разумеется, мы этого не хотели", — добавил бывший советский лидер.Горбачев признал наличие ошибок: запоздалое реформирование партии, децентрализация СССР, недостаточно смелые экономические реформы. При этом в числе реальных результатов этой политики он называет соглашения о ядерном разоружении, прекращение холодной войны, свободу слова, собраний, вероисповедания, свободу выезда из страны, альтернативные выборы, многопартийность."И главное — мы довели процесс перемен до того рубежа, когда обратить его вспять стало невозможно. Поэтому провалился путч в августе 1991 года. Хотя ущерб от него огромный: это был удар по президенту и по Союзу. А потом радикалы и сепаратисты добили Союз, не думая о последствиях", — добавил Горбачев.

https://ria.ru/20200902/kommunizm-1576655265.html

Сергей Казановский Только отчего же ты сам сделал так много для его (СССР) развала, иуда!? 622

Денис Носков Если все было бы так, то чего позволил развалить? 413

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россия

ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил горбачев, ссср, общество