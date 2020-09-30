Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200930/sssr-1577976185.html
Горбачев рассказал, что было бы при сохранении СССР
Если бы Советский Союз удалось сохранить, мир сегодня был бы стабильнее, безопаснее и справедливее, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T06:09
2020-09-30T11:40
россия
михаил горбачев
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156260/13/1562601333_0:0:3069:1726_1400x0_80_0_0_86b3f5184bcce16f6a398eebd067852a.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Если бы Советский Союз удалось сохранить, мир сегодня был бы стабильнее, безопаснее и справедливее, заявил бывший президент <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a> в интервью британскому изданию <u><a href="https://www.thetimes.co.uk/">The Times</a></u>.Он подчеркнул, что распад Советского Союза не был "конечным результатом" перестройки. "Ни в коем случае. И, разумеется, мы этого не хотели", — добавил бывший советский лидер.Горбачев признал наличие ошибок: запоздалое реформирование партии, децентрализация СССР, недостаточно смелые экономические реформы. При этом в числе реальных результатов этой политики он называет соглашения о ядерном разоружении, прекращение холодной войны, свободу слова, собраний, вероисповедания, свободу выезда из страны, альтернативные выборы, многопартийность."И главное — мы довели процесс перемен до того рубежа, когда обратить его вспять стало невозможно. Поэтому провалился путч в августе 1991 года. Хотя ущерб от него огромный: это был удар по президенту и по Союзу. А потом радикалы и сепаратисты добили Союз, не думая о последствиях", — добавил Горбачев.
https://ria.ru/20200902/kommunizm-1576655265.html
Только отчего же ты сам сделал так много для его (СССР) развала, иуда!?
622
Если все было бы так, то чего позволил развалить?
413
266
россия
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156260/13/1562601333_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_e316ef311d298ccb2e8e15a4dc73ab60.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил горбачев, ссср, общество

Горбачев рассказал, что было бы при сохранении СССР

06:09 30.09.2020 (обновлено: 11:40 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Если бы Советский Союз удалось сохранить, мир сегодня был бы стабильнее, безопаснее и справедливее, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью британскому изданию The Times.

"Как бы выглядел мир, если бы Союз был сохранен, — история не знает сослагательного наклонения. Но я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее", — говорится в полной версии интервью Горбачева для Times, предоставленной РИА Новости пресс-службой Горбачев-фонда.

Он подчеркнул, что распад Советского Союза не был "конечным результатом" перестройки. "Ни в коем случае. И, разумеется, мы этого не хотели", — добавил бывший советский лидер.
Горбачев признал наличие ошибок: запоздалое реформирование партии, децентрализация СССР, недостаточно смелые экономические реформы. При этом в числе реальных результатов этой политики он называет соглашения о ядерном разоружении, прекращение холодной войны, свободу слова, собраний, вероисповедания, свободу выезда из страны, альтернативные выборы, многопартийность.
"И главное — мы довели процесс перемен до того рубежа, когда обратить его вспять стало невозможно. Поэтому провалился путч в августе 1991 года. Хотя ущерб от него огромный: это был удар по президенту и по Союзу. А потом радикалы и сепаратисты добили Союз, не думая о последствиях", — добавил Горбачев.
Министр обороны США Марк Эспер - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 23:49
Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР после Второй мировой войны
 
Обсудить266
РоссияМихаил ГорбачевСССРОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43Спасшийся при падении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе
02:34СМИ: США не стали присоединяться к санкциям против Лукашенко
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познер пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
Лента новостейМолния