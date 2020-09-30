https://ria.ru/20200930/sssr-1577976185.html
Горбачев рассказал, что было бы при сохранении СССР
Если бы Советский Союз удалось сохранить, мир сегодня был бы стабильнее, безопаснее и справедливее, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T06:09
2020-09-30T06:09
2020-09-30T11:40
россия
михаил горбачев
ссср
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Если бы Советский Союз удалось сохранить, мир сегодня был бы стабильнее, безопаснее и справедливее, заявил бывший президент <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a> в интервью британскому изданию <u><a href="https://www.thetimes.co.uk/">The Times</a></u>.Он подчеркнул, что распад Советского Союза не был "конечным результатом" перестройки. "Ни в коем случае. И, разумеется, мы этого не хотели", — добавил бывший советский лидер.Горбачев признал наличие ошибок: запоздалое реформирование партии, децентрализация СССР, недостаточно смелые экономические реформы. При этом в числе реальных результатов этой политики он называет соглашения о ядерном разоружении, прекращение холодной войны, свободу слова, собраний, вероисповедания, свободу выезда из страны, альтернативные выборы, многопартийность."И главное — мы довели процесс перемен до того рубежа, когда обратить его вспять стало невозможно. Поэтому провалился путч в августе 1991 года. Хотя ущерб от него огромный: это был удар по президенту и по Союзу. А потом радикалы и сепаратисты добили Союз, не думая о последствиях", — добавил Горбачев.
https://ria.ru/20200902/kommunizm-1576655265.html
Сергей Казановский
Только отчего же ты сам сделал так много для его (СССР) развала, иуда!?
622
Денис Носков
Если все было бы так, то чего позволил развалить?
413
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россия
ссср
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, михаил горбачев, ссср, общество
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Если бы Советский Союз удалось сохранить, мир сегодня был бы стабильнее, безопаснее и справедливее, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев
в интервью британскому изданию The Times
.
"Как бы выглядел мир, если бы Союз был сохранен, — история не знает сослагательного наклонения. Но я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее", — говорится в полной версии интервью Горбачева для Times, предоставленной РИА Новости пресс-службой Горбачев-фонда.
Он подчеркнул, что распад Советского Союза не был "конечным результатом" перестройки. "Ни в коем случае. И, разумеется, мы этого не хотели", — добавил бывший советский лидер.
Горбачев признал наличие ошибок: запоздалое реформирование партии, децентрализация СССР, недостаточно смелые экономические реформы. При этом в числе реальных результатов этой политики он называет соглашения о ядерном разоружении, прекращение холодной войны, свободу слова, собраний, вероисповедания, свободу выезда из страны, альтернативные выборы, многопартийность.
"И главное — мы довели процесс перемен до того рубежа, когда обратить его вспять стало невозможно. Поэтому провалился путч в августе 1991 года. Хотя ущерб от него огромный: это был удар по президенту и по Союзу. А потом радикалы и сепаратисты добили Союз, не думая о последствиях", — добавил Горбачев.