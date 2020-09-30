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Посол России оценил стремление США остановить "Северный поток — 2"
Действия США в отношении "Северного потока — 2" - это стремление заставить РФ заплатить за независимую внешнюю политику, заявил в среду посол России в США... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T19:45
2020-09-30T21:19
россия
северный поток — 2
анатолий антонов
сша
политика
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<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости.</strong> Действия <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> в отношении "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северного потока — 2</a>" - это стремление заставить РФ заплатить за независимую внешнюю политику, заявил в среду посол России в США <a href="https://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov" target="_blank">Анатолий Антонов</a>."Сегодня существует проблема "Северного потока". Сегодня заставляют западноевропейцев покупать дорогой сжиженный природный газ и отказываться от дешевых российских углеводородов. Конечно, европейцам решать в конце концов… Чтобы сейчас остановить этот газопровод, американцы стали спекулировать на проблеме с блогером (Алексеем) Навальным, говоря, что русских надо наказать… Смысл – это заставить нас заплатить за нашу независимую уверенную внешнюю политику", - сказал он в эфире телеканала "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия-24</a>".
https://ria.ru/20200922/zakrytie-1577589163.html
Независимая внешняя политика России стала следствием разгрома науки в путинской России. Не надо быть независимыми от науки, чтобы не совершать таких катастрофических промахов, как в случае СП-2.
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россия
сша
РИА Новости
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россия, северный поток — 2, анатолий антонов, сша, политика

Посол России оценил стремление США остановить "Северный поток — 2"

19:45 30.09.2020 (обновлено: 21:19 30.09.2020)
 
© REUTERS / Hannibal HanschkeТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Действия США в отношении "Северного потока — 2" - это стремление заставить РФ заплатить за независимую внешнюю политику, заявил в среду посол России в США Анатолий Антонов.
"Сегодня существует проблема "Северного потока". Сегодня заставляют западноевропейцев покупать дорогой сжиженный природный газ и отказываться от дешевых российских углеводородов. Конечно, европейцам решать в конце концов… Чтобы сейчас остановить этот газопровод, американцы стали спекулировать на проблеме с блогером (Алексеем) Навальным, говоря, что русских надо наказать… Смысл – это заставить нас заплатить за нашу независимую уверенную внешнюю политику", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 11:45
В СВР объяснили важность закрытия "Северного потока — 2" для США
 
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РоссияСеверный поток — 2Анатолий АнтоновСШАПолитика
 
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