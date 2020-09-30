https://ria.ru/20200930/ssha-1578021799.html

Посол России оценил стремление США остановить "Северный поток — 2"

Действия США в отношении "Северного потока — 2" - это стремление заставить РФ заплатить за независимую внешнюю политику, заявил в среду посол России в США... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T19:45

2020-09-30T19:45

2020-09-30T21:19

россия

северный поток — 2

анатолий антонов

сша

политика

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<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости.</strong> Действия <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> в отношении "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северного потока — 2</a>" - это стремление заставить РФ заплатить за независимую внешнюю политику, заявил в среду посол России в США <a href="https://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov" target="_blank">Анатолий Антонов</a>."Сегодня существует проблема "Северного потока". Сегодня заставляют западноевропейцев покупать дорогой сжиженный природный газ и отказываться от дешевых российских углеводородов. Конечно, европейцам решать в конце концов… Чтобы сейчас остановить этот газопровод, американцы стали спекулировать на проблеме с блогером (Алексеем) Навальным, говоря, что русских надо наказать… Смысл – это заставить нас заплатить за нашу независимую уверенную внешнюю политику", - сказал он в эфире телеканала "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия-24</a>".

https://ria.ru/20200922/zakrytie-1577589163.html

Igor Rod'ko Независимая внешняя политика России стала следствием разгрома науки в путинской России. Не надо быть независимыми от науки, чтобы не совершать таких катастрофических промахов, как в случае СП-2. 17

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, анатолий антонов, сша, политика