Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200930/ssha-1577994885.html
Песков прокомментировал фразу Байдена, назвавшего Трампа "щенком Путина"
Кремль наблюдает и фиксирует новые проявления "политической культуры" в США во время дебатов кандидатов на пост президента Америки, заявил пресс-секретарь главы РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T13:05
2020-09-30T23:57
дональд трамп
джо байден
дмитрий песков
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149134/93/1491349374_0:291:2607:1757_1400x0_80_0_0_5d3307032c418b7827eaaf262df97cea.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Кремль наблюдает и фиксирует новые проявления "политической культуры" в <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> во время дебатов кандидатов на пост президента Америки, заявил пресс-секретарь главы российского государства <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Первые дебаты действующего президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> и кандидата на пост главы американского государства от демократов <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байдена</a> прошли во вторник в Кливленде, они продолжались 96 минут и отметились тем, что кандидаты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения.Трампу и Байдену предстоят еще два раунда дебатов, также один раунд проведут кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харрис. Президентские выборы состоятся в США 3 ноября.
https://ria.ru/20200930/bayden-1577959544.html
Да пусть уже победит Байден, чтобы навсегда закрыть все отношения с США и запретить айфоны и другую американскую продукцию.
73
Обычный для Америки черный пиар, когда вместо того, чтобы говорить о своих достоинствах, ищут, а чаще придумывают недостатки конкуренту.
55
21
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149134/93/1491349374_0:47:2607:2002_1400x0_80_0_0_533b3d61bcf23a6767dc1b0dc6126278.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире

Песков прокомментировал фразу Байдена, назвавшего Трампа "щенком Путина"

13:05 30.09.2020 (обновлено: 23:57 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Кремль наблюдает и фиксирует новые проявления "политической культуры" в США во время дебатов кандидатов на пост президента Америки, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Первые дебаты действующего президента США Дональда Трампа и кандидата на пост главы американского государства от демократов Джо Байдена прошли во вторник в Кливленде, они продолжались 96 минут и отметились тем, что кандидаты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения.

"Мы, как и все в мире, наблюдаем за ходом избирательной кампании в США. Мы не можем оставаться индифферентными, потому что это одна из крупнейших мировых экономик. Конечно, фиксируем новые проявления политической культуры, электоральной культуры в США", — сказал Песков журналистам, комментируя фразу Байдена на дебатах, назвавшего Трампа "щенком Путина".

Трампу и Байдену предстоят еще два раунда дебатов, также один раунд проведут кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харрис. Президентские выборы состоятся в США 3 ноября.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 08:00
Спецслужбы США: услышите очередной ляп Байдена — знайте, виноват Путин
 
Обсудить21
Дональд ТрампДжо БайденДмитрий ПесковСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43Спасшийся при падении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе
02:34СМИ: США не стали присоединяться к санкциям против Лукашенко
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познер пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
Лента новостейМолния