https://ria.ru/20200930/ssha-1577994885.html

Песков прокомментировал фразу Байдена, назвавшего Трампа "щенком Путина"

Кремль наблюдает и фиксирует новые проявления "политической культуры" в США во время дебатов кандидатов на пост президента Америки, заявил пресс-секретарь главы РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T13:05

2020-09-30T13:05

2020-09-30T23:57

дональд трамп

джо байден

дмитрий песков

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Кремль наблюдает и фиксирует новые проявления "политической культуры" в <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> во время дебатов кандидатов на пост президента Америки, заявил пресс-секретарь главы российского государства <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Первые дебаты действующего президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> и кандидата на пост главы американского государства от демократов <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байдена</a> прошли во вторник в Кливленде, они продолжались 96 минут и отметились тем, что кандидаты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения.Трампу и Байдену предстоят еще два раунда дебатов, также один раунд проведут кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харрис. Президентские выборы состоятся в США 3 ноября.

https://ria.ru/20200930/bayden-1577959544.html

Make Yellowstone Great Again Да пусть уже победит Байден, чтобы навсегда закрыть все отношения с США и запретить айфоны и другую американскую продукцию. 73

levksm Обычный для Америки черный пиар, когда вместо того, чтобы говорить о своих достоинствах, ищут, а чаще придумывают недостатки конкуренту. 55

21

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире