Онлайн-конференция о предвыборной гонке в США
1 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о предвыборной кампании в США.
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Участники – эксперты Института США и Канады РАН:
- директор ИСКРАН Валерий ГАРБУЗОВ;
- руководитель научного направления ИСКРАН, член-корреспондент РАН Виктор СУПЯН;
- старший научный сотрудник ИСКРАН Александра ФИЛИППЕНКО.
3 ноября в США пройдут президентские выборы. Предвыборная кампания 2020 года, на которую огромное влияние наложила пандемия, выдалась на редкость скандальной. COVID-19 уже унес жизни более 200 тысяч американцев, миллионы потеряли работу, в стране не прекращаются волнения на расовой и социальной почве, экономические проблемы усугубляются природными катаклизмами (лесные пожары на западном побережье и штормы на восточном) и вызывают общую нервозность в обществе. Почти за месяц до выборов, по последним данным, действующий президент республиканец Дональд Трамп отстает от кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена примерно на 7 процентных пунктов.
Как на расклад политических сил повлияют первые предвыборные дебаты Трампа и Байдена? Помогут ли они Трампу развернуть направление предвыборной гонки в свою пользу? С какими результатами оба кандидата подходят к выборам?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники – эксперты Института США и Канады РАН:
- директор ИСКРАН Валерий ГАРБУЗОВ;
- руководитель научного направления ИСКРАН, член-корреспондент РАН Виктор СУПЯН;
- старший научный сотрудник ИСКРАН Александра ФИЛИППЕНКО.
3 ноября в США пройдут президентские выборы. Предвыборная кампания 2020 года, на которую огромное влияние наложила пандемия, выдалась на редкость скандальной. COVID-19 уже унес жизни более 200 тысяч американцев, миллионы потеряли работу, в стране не прекращаются волнения на расовой и социальной почве, экономические проблемы усугубляются природными катаклизмами (лесные пожары на западном побережье и штормы на восточном) и вызывают общую нервозность в обществе. Почти за месяц до выборов, по последним данным, действующий президент республиканец Дональд Трамп отстает от кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена примерно на 7 процентных пунктов.
Как на расклад политических сил повлияют первые предвыборные дебаты Трампа и Байдена? Помогут ли они Трампу развернуть направление предвыборной гонки в свою пользу? С какими результатами оба кандидата подходят к выборам?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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