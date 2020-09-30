https://ria.ru/20200930/ssha-1577991257.html

Онлайн-конференция о предвыборной гонке в США

1 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о предвыборной кампании в США.

2020-09-30T12:19

2020-09-30T12:19

2020-09-30T12:19

анонсы

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https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1577991257.jpg?1601457576

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201001/952922011.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники – эксперты Института США и Канады РАН:<br></strong>- директор ИСКРАН Валерий ГАРБУЗОВ;<br>- руководитель научного направления ИСКРАН, член-корреспондент РАН Виктор СУПЯН;<br>- старший научный сотрудник ИСКРАН Александра ФИЛИППЕНКО.<br><br>3 ноября в США пройдут президентские выборы. Предвыборная кампания 2020 года, на которую огромное влияние наложила пандемия, выдалась на редкость скандальной. COVID-19 уже унес жизни более 200 тысяч американцев, миллионы потеряли работу, в стране не прекращаются волнения на расовой и социальной почве, экономические проблемы усугубляются природными катаклизмами (лесные пожары на западном побережье и штормы на восточном) и вызывают общую нервозность в обществе. Почти за месяц до выборов, по последним данным, действующий президент республиканец Дональд Трамп отстает от кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена примерно на 7 процентных пунктов. <br>Как на расклад политических сил повлияют первые предвыборные дебаты Трампа и Байдена? Помогут ли они Трампу развернуть направление предвыборной гонки в свою пользу? С какими результатами оба кандидата подходят к выборам?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы