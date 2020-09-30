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https://ria.ru/20200930/soderbergh-1577956399.html
Стивен Содерберг начал снимать криминальный триллер со звездным составом
Режиссер Стивен Содерберг приступил к съемкам фильма No Sudden move ("Без резких движений") для HBO Max, сообщает Deadline. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T01:51
2020-09-30T01:51
культура
кино и сериалы
новости культуры
стивен содерберг
детройт
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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости</strong>. Режиссер Стивен Содерберг приступил к съемкам фильма No Sudden move ("Без резких движений") для HBO Max, <a href="https://deadline.com/2020/09/no-sudden-move-steven-soderbergh-don-cheadle-benicio-del-toro-jon-hamm-hbo-max-movie-1234586267/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.В проекте принимают участие Бенисио Дель Торо, Дэвид Харбор, Джон Хэмм, Брендан Фрэйзер, Дон Чидл, Эми Саймец, Рэй Лиотта, Ноа Джуп, Билл Дьюк, Фрэнки Шоу и Джулия Фокс.Сценарий написал Эд Соломон ("Билл и Тед"). Действие разворачивается в Детройте в 1955 году. Группу мелких преступников нанимают для того, чтобы украсть некий документ. У них ничего не получается, и они пытаются найти того, кто дал им это задание и зачем. Съемки проекта проходят в Детройте в соответствии со всеми требованиями безопасности. "Последний раз, когда я снимал в Детройте фильм по прекрасному сценарию и с чудесным актерским составом ("Вне поле зрения" (1998) – Прим.ред.), все получилось просто отлично, и сейчас я весь в предвкушении", — рассказал Содерберг. Режиссер параллельно работает над еще одним проектом для HBO Max — комедийным фильмом "Пусть говорят" с Мэрил Стрип и Джеммой Чан.
https://ria.ru/20200924/kino-1577655089.html
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, стивен содерберг, детройт

Стивен Содерберг начал снимать криминальный триллер со звездным составом

01:51 30.09.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, AP/Invision/Evan Agostini, Phil McCartenАктеры Бенисио Дель Торо, Джон Хэмм и Дэвид Харбор
Актеры Бенисио Дель Торо, Джон Хэмм и Дэвид Харбор - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, AP/Invision/Evan Agostini, Phil McCarten
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Режиссер Стивен Содерберг приступил к съемкам фильма No Sudden move ("Без резких движений") для HBO Max, сообщает Deadline.
В проекте принимают участие Бенисио Дель Торо, Дэвид Харбор, Джон Хэмм, Брендан Фрэйзер, Дон Чидл, Эми Саймец, Рэй Лиотта, Ноа Джуп, Билл Дьюк, Фрэнки Шоу и Джулия Фокс.
Сценарий написал Эд Соломон ("Билл и Тед"). Действие разворачивается в Детройте в 1955 году. Группу мелких преступников нанимают для того, чтобы украсть некий документ. У них ничего не получается, и они пытаются найти того, кто дал им это задание и зачем.
Съемки проекта проходят в Детройте в соответствии со всеми требованиями безопасности.
"Последний раз, когда я снимал в Детройте фильм по прекрасному сценарию и с чудесным актерским составом ("Вне поле зрения" (1998) – Прим.ред.), все получилось просто отлично, и сейчас я весь в предвкушении", — рассказал Содерберг.
Режиссер параллельно работает над еще одним проектом для HBO Max — комедийным фильмом "Пусть говорят" с Мэрил Стрип и Джеммой Чан.
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