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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200930/siriya-1578019415.html
Советник Асада отметила роль России в борьбе с терроризмом в Сирии
Решение России присоединиться к борьбе с терроризмом в Сирии пять лет назад сыграло крайне важную роль для разгрома боевиков, сирийский народ чрезвычайно... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T18:45
2020-09-30T19:54
война в сирии
россия
бусейна шаабан
башар асад
сирия
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости.</strong> Решение России присоединиться к борьбе с терроризмом в <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирии</a> пять лет назад сыграло крайне важную роль для разгрома боевиков, сирийский народ чрезвычайно благодарен за помощь, заявила в интервью РИА Новости советник президента Сирии <a href="https://ria.ru/person_Bashar_Asad" target="_blank">Башара Асада</a> Бусейна Шаабан.По словам Шаабан, борьба еще не окончена, так как части Сирии "остаются под оккупацией <a href="https://ria.ru/location_Israel" target="_blank">Израиля</a>, <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a> и <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>". Она добавила, что сирийцы будут "вести эту битву, пока не освободят каждый дюйм сирийской земли".Тридцатого сентября 2020 года исполняется пять лет с начала военной операции России в Сирии. В ходе нее под контроль Дамаска удалось вернуть большую часть территории страны, а крупнейшая террористическая группировка - запрещенное в России "Исламское государство" - была разгромлена.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России</em>
https://ria.ru/20200930/siriya-1577943719.html
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россия, бусейна шаабан, башар асад, сирия, в мире

Советник Асада отметила роль России в борьбе с терроризмом в Сирии

18:45 30.09.2020 (обновлено: 19:54 30.09.2020)
 
© РИА НовостиРоссийские и турецкие военные во время совместного патрулирования трассы Алеппо - Латакия
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования трассы Алеппо - Латакия - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Решение России присоединиться к борьбе с терроризмом в Сирии пять лет назад сыграло крайне важную роль для разгрома боевиков, сирийский народ чрезвычайно благодарен за помощь, заявила в интервью РИА Новости советник президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан.

"То, что в 2015 году Россия начала действия наряду с сирийской армией, было чрезвычайно важно для разгрома террористических сил на значительной части территории Сирии. Мы ценим все жертвы, которые российские военные принесли Сирии на сирийской земле. Сирийский народ чрезвычайно благодарен за помощь, которую российская армия оказала сирийской армии в борьбе с терроризмом", - заявила Шаабан в интервью по случаю пятой годовщины с начала военной операции России в Сирии.

По словам Шаабан, борьба еще не окончена, так как части Сирии "остаются под оккупацией Израиля, Турции и США". Она добавила, что сирийцы будут "вести эту битву, пока не освободят каждый дюйм сирийской земли".
Тридцатого сентября 2020 года исполняется пять лет с начала военной операции России в Сирии. В ходе нее под контроль Дамаска удалось вернуть большую часть территории страны, а крупнейшая террористическая группировка - запрещенное в России "Исламское государство" - была разгромлена.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииРоссияБусейна ШаабанБашар АсадСирияВ мире
 
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