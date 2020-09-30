https://ria.ru/20200930/siriya-1578019415.html

Советник Асада отметила роль России в борьбе с терроризмом в Сирии

Решение России присоединиться к борьбе с терроризмом в Сирии пять лет назад сыграло крайне важную роль для разгрома боевиков, сирийский народ чрезвычайно... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T18:45

2020-09-30T18:45

2020-09-30T19:54

война в сирии

россия

бусейна шаабан

башар асад

сирия

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости.</strong> Решение России присоединиться к борьбе с терроризмом в <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирии</a> пять лет назад сыграло крайне важную роль для разгрома боевиков, сирийский народ чрезвычайно благодарен за помощь, заявила в интервью РИА Новости советник президента Сирии <a href="https://ria.ru/person_Bashar_Asad" target="_blank">Башара Асада</a> Бусейна Шаабан.По словам Шаабан, борьба еще не окончена, так как части Сирии "остаются под оккупацией <a href="https://ria.ru/location_Israel" target="_blank">Израиля</a>, <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a> и <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>". Она добавила, что сирийцы будут "вести эту битву, пока не освободят каждый дюйм сирийской земли".Тридцатого сентября 2020 года исполняется пять лет с начала военной операции России в Сирии. В ходе нее под контроль Дамаска удалось вернуть большую часть территории страны, а крупнейшая террористическая группировка - запрещенное в России "Исламское государство" - была разгромлена.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России</em>

https://ria.ru/20200930/siriya-1577943719.html

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россия

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, бусейна шаабан, башар асад, сирия, в мире