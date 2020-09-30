Советник Асада отметила роль России в борьбе с терроризмом в Сирии
18:45 30.09.2020 (обновлено: 19:54 30.09.2020)
© РИА НовостиРоссийские и турецкие военные во время совместного патрулирования трассы Алеппо - Латакия
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Решение России присоединиться к борьбе с терроризмом в Сирии пять лет назад сыграло крайне важную роль для разгрома боевиков, сирийский народ чрезвычайно благодарен за помощь, заявила в интервью РИА Новости советник президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан.
"То, что в 2015 году Россия начала действия наряду с сирийской армией, было чрезвычайно важно для разгрома террористических сил на значительной части территории Сирии. Мы ценим все жертвы, которые российские военные принесли Сирии на сирийской земле. Сирийский народ чрезвычайно благодарен за помощь, которую российская армия оказала сирийской армии в борьбе с терроризмом", - заявила Шаабан в интервью по случаю пятой годовщины с начала военной операции России в Сирии.
Тридцатого сентября 2020 года исполняется пять лет с начала военной операции России в Сирии. В ходе нее под контроль Дамаска удалось вернуть большую часть территории страны, а крупнейшая террористическая группировка - запрещенное в России "Исламское государство" - была разгромлена.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России