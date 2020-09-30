"Так воюют только русские": почему Россия победила в Сирии
08:00 30.09.2020 (обновлено: 10:52 30.09.2020)
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Десятки тысяч боевых вылетов, обескровленные террористические группировки и спасенная страна — ровно пять лет назад, 30 сентября 2015-го, Россия начала одну из самых успешных военных операций в истории. В те дни Воздушно-космические силы нанесли по объектам экстремистов в Сирии первые ракетно-бомбовые удары. За несколько месяцев активных боевых действий удалось в корне переломить ситуацию в пользу армии Асада. О том, как это было, — в материале РИА Новости.
Последняя надежда
К осени 2015-го война в Сирии продолжалась уже четыре года. Большую часть страны захватили боевики террористических организаций "Исламское государство"*, "Аль-Каида"* и "Джебхат-ан-Нусра"*. Правительственные войска контролировали лишь восемь процентов территории САР. Президент Башар Асад был вынужден обратиться к России за помощью.
Для размещения российских самолетов и вертолетов выбрали небольшой аэропорт неподалеку от Латакии, где всего за несколько месяцев создали военную базу Хмеймим. Сюда перебросили порядка пятидесяти штурмовиков, бомбардировщиков, транспортных и ударных вертолетов. Позже группировка увеличилась — она стала одной из мощнейших в регионе.
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Только за первый месяц кампании российские летчики выполнили около полутора тысяч вылетов, уничтожив 1600 объектов террористов. В первую очередь удары наносили по лагерям подготовки боевиков, командным пунктам, складам оружия и боеприпасов. Также атаковали нефтяные месторождения, захваченные террористами, колонны автоцистерн, вывозившие черное золото за границу для продажи.
Бомбардировщики и штурмовики действовали в режиме нон-стоп, днем и ночью. В ноябре 2015-го авиационная группировка поставила рекорд: 134 вылета в сутки. А в конце 2015-го к операции подключились "тяжеловесы" — стратегические Ту-160, Ту-95 и дальние Ту-22М3. "Стратеги" и "дальники" с больших высот разгромили скопления живой силы, командные пункты и лагеря подготовки боевиков в провинциях Идлиб и Алеппо.
В операциях участвовал и Военно-морской флот. Впервые в бой вступил авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", а малые ракетные корабли из акватории Каспийского моря отстрелялись по боевикам крылатыми ракетами "Калибр". Некоторые позиции террористов уничтожены береговыми ракетными комплексами "Бастион".
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск крылатой ракеты "Оникс" с БРК "Бастион" по объектам террористов в Сирии
Пуск крылатой ракеты "Оникс" с БРК "Бастион" по объектам террористов в Сирии
Варвары XXI века
После вмешательства России ситуация в Сирии изменилась. При поддержке авиации правительственные войска действовали гораздо успешнее. Населенные пункты один за другим переходили в руки наступающей регулярной армии.
Россия помогла союзникам не только с воздуха, но и на земле. В результате масштабной совместной операции освободили древнюю Пальмиру.
Боевики ИГ* вторглись в город в мае 2015-го. Они убили сотни военнослужащих и мирных жителей, устраивали показательные казни и разрушали памятники архитектуры — взорвали знаменитую Триумфальную арку с колоннадой, храм Баалшамина II века, святилище, посвященное верховному семитскому божеству Бэлу, разграбили национальный музей и пальмирский некрополь.
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В середине марта 2016-го сирийская армия при поддержке самолетов и вертолетов ВКС России заняла господствующие высоты на подступах к Пальмире. Боевики ожесточенно сопротивлялись, однако уже к концу месяца войска Асада отбили большую часть города. Двадцать восьмого марта начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что благодаря помощи российских летчиков и подразделений Сил специальных операций бойцы САА полностью взяли под контроль Пальмиру.
Эта победа считается переломной в войне. Город находится практически в самом центре страны, на пересечении важных транспортных артерий. После его освобождения регулярная армия САР устремилась к другим опорным пунктам боевиков, а российские саперы занялись многочисленными минами и фугасами, оставленными боевиками.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Сирийской Арабской Республики возле историко-архитектурного комплекса древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
Военнослужащие Сирийской Арабской Республики возле историко-архитектурного комплекса древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
Террористы заминировали около двухсот гектаров Пальмиры и окрестностей. Только за первый день обнаружили и обезвредили сто пятьдесят взрывных устройств. Постепенно специалисты Международного противоминного центра полностью очистили от смертельных ловушек историческую часть города и жилые кварталы.
В декабре 2016-го экстремисты вновь захватили Пальмиру, но продержались недолго — в начале марта 2017-го сирийская армия при поддержке российских военных советников и авиации окончательно выбила боевиков из города.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий во время разминирования цитадели древней крепости Алеппо
Российский военнослужащий во время разминирования цитадели древней крепости Алеппо
Ушли с победой
Зимой 2016-го подразделения армии САР освободили Алеппо, а затем зачистили Дейр-эз-Зор. Президент Башар Асад и вооруженная оппозиция подписали соглашение о перемирии. Бои полностью не прекратились, но сместились на юг страны, а успехи САА способствовали началу серии международных переговоров по урегулированию ситуации в Сирии.
Спустя год, 11 декабря 2017-го, президент России Владимир Путин приказал завершить операцию ВКС и вывести из страны ударную авиационную группировку. На постоянной основе в Сирии остались авиабаза в Хмеймиме и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. К концу 2018-го страну покинула большая часть контингента Вооруженных сил России. Сейчас там работают лишь военные советники, бойцы Сил специальных операций, специалисты Центра по примирению враждующих сторон и подразделения военной полиции.
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Правительственные войска вернули под контроль почти всю территорию. Остатки бандформирований заперты на северо-западе — в провинции Идлиб, откуда террористы периодически совершают вылазки.
Успех российской кампании признали даже на Западе. Так, американские аналитики недавно представили в конгрессе доклад, подтверждающий, что без помощи России Асад бы с боевиками не справился.
Сирия постепенно возвращается к мирной жизни: вернувшихся беженцев расселяют, реализуются гуманитарные программы. Разрушенные промышленные объекты восстанавливают, строят новые предприятия.
Местные жители возвращаются в сирийский город Хаджин
Операция в Сирии продемонстрировала всему миру возможности новейшего российского оружия и служит ярким примером эффективного применения боевой авиации и флота. Уничтожено порядка 122 тысяч объектов террористов и более 133 тысяч боевиков, освободили полторы тысячи населенных пунктов. Всего самолеты ВКС России выполнили сорок тысяч вылетов, а корабли и подводные лодки ВМФ совершили к берегам Сирии почти двести боевых походов.
Сирийская пустыня стала своеобразным полигоном для отработки военных технологий в боевых условиях и подготовки личного состава. Через Сирию прошли 63 тысячи военнослужащих, в том числе 25 тысяч офицеров и более четырехсот генералов. Опыт управления войсками в бою получили все командующие военными округами и армиями, командиры дивизий, бригад и полков.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Специалисты опробовали в реальных боевых условиях 231 образец модернизированного и перспективного вооружения — крылатые ракеты морского и воздушного базирования, высокоточное оружие, самолеты и вертолеты, средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.