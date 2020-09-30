Названы симптомы COVID-19, требующие обращения к врачу
16:20 30.09.2020 (обновлено: 17:29 30.09.2020)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, при каких симптомах COVID-19 необходимо ехать в больницу.
Он привел в пример случай со своим знакомым, решившим при небольшой температуре сделать компьютерную томографию, которая показала затемнение на легких и напугала его. В результате выяснилось, что мужчина полностью здоров.
"А не надо было ехать, если температура 37,5. Вирусные инфекции надо лечить на дому", — отметил специалист в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
По словам Мясникова, поездка в медицинское учреждение необходима при нарастающей одышке и кашле.
"Надо ехать, когда вы не можете подняться на второй этаж, не можете говорить без одышки. Когда она появляется рано, а не на седьмой день", — уточнил он.
Врач подчеркнул, что больница является "рассадником заразы", поэтому, приехав туда с легкой формой COVID-19, есть риск получить суперинфекцию, лечить которую будет гораздо сложнее.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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