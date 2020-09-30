https://ria.ru/20200930/simptomy-1578009287.html

Названы симптомы COVID-19, требующие обращения к врачу

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, при каких симптомах COVID-19 необходимо ехать в больницу. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T16:20

2020-09-30T16:20

2020-09-30T17:29

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> рассказал, при каких симптомах <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> необходимо ехать в больницу.Он привел в пример случай со своим знакомым, решившим при небольшой температуре сделать компьютерную томографию, которая показала затемнение на легких и напугала его. В результате выяснилось, что мужчина полностью здоров.По словам Мясникова, поездка в медицинское учреждение необходима при нарастающей одышке и кашле.Врач подчеркнул, что больница является "рассадником заразы", поэтому, приехав туда с легкой формой COVID-19, есть риск получить суперинфекцию, лечить которую будет гораздо сложнее.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200808/1575529037.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

Афро Россиянин Нужно ТВ шоу на троих: малышева, мясников и онищенко.... 148

Алексей Спасибо что предупредил. Раз его больница - "рассадник заразы", поедем в другую. 103

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество