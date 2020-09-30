Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200930/simptomy-1578009287.html
Названы симптомы COVID-19, требующие обращения к врачу
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, при каких симптомах COVID-19 необходимо ехать в больницу. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T16:20
2020-09-30T17:29
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632619_360:406:2857:1811_1400x0_80_0_0_d88c6714d0dd6a649307c02d6dfadf63.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> рассказал, при каких симптомах <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> необходимо ехать в больницу.Он привел в пример случай со своим знакомым, решившим при небольшой температуре сделать компьютерную томографию, которая показала затемнение на легких и напугала его. В результате выяснилось, что мужчина полностью здоров.По словам Мясникова, поездка в медицинское учреждение необходима при нарастающей одышке и кашле.Врач подчеркнул, что больница является "рассадником заразы", поэтому, приехав туда с легкой формой COVID-19, есть риск получить суперинфекцию, лечить которую будет гораздо сложнее.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200808/1575529037.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
Нужно ТВ шоу на троих: малышева, мясников и онищенко....
148
Спасибо что предупредил. Раз его больница - "рассадник заразы", поедем в другую.
103
16
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632619_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_fb4a13764ee937b914f8d977658e5952.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Названы симптомы COVID-19, требующие обращения к врачу

16:20 30.09.2020 (обновлено: 17:29 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, при каких симптомах COVID-19 необходимо ехать в больницу.
Он привел в пример случай со своим знакомым, решившим при небольшой температуре сделать компьютерную томографию, которая показала затемнение на легких и напугала его. В результате выяснилось, что мужчина полностью здоров.

"А не надо было ехать, если температура 37,5. Вирусные инфекции надо лечить на дому", — отметил специалист в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.

По словам Мясникова, поездка в медицинское учреждение необходима при нарастающей одышке и кашле.
Врачи в центральной клинической больнице, где проходят лечение больные с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.08.2020
8 августа, 15:23Распространение нового коронавируса
Назван неожиданный симптом коронавируса

"Надо ехать, когда вы не можете подняться на второй этаж, не можете говорить без одышки. Когда она появляется рано, а не на седьмой день", — уточнил он.

Врач подчеркнул, что больница является "рассадником заразы", поэтому, приехав туда с легкой формой COVID-19, есть риск получить суперинфекцию, лечить которую будет гораздо сложнее.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Обсудить16
Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43Спасшийся при падении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе
02:34СМИ: США не стали присоединяться к санкциям против Лукашенко
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познер пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
Лента новостейМолния