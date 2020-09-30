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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200930/shturmovik-1577999010.html
Минобороны Армении опубликовало фото сбитого Су-25
Единый информационный центр Армении опубликовал на своей фейсбук-странице фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T13:59
2020-09-30T15:06
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
хикмет гаджиев
f-16
су-25
баку
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Единый информационный центр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> опубликовал на своей <a href="https://www.facebook.com/ArmenianUnifiedInfoCenter/posts/797213791114550" target="_blank">фейсбук-странице</a> фотографии с места крушения штурмовика <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a>, сбитого, по заявлению <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Еревана</a>, турецким истребителем <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a>.На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы.Накануне официальный представитель Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что F-16, принадлежащий ВВС Турции, сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении. Согласно данным ведомства, погиб пилот штурмовика майор Валерий Данелин.По словам Фахреттина Алтуна, руководителя департамента коммуникаций администрации президента Турции, утверждения Еревана — "очередная фантазия армянской военной пропагандистской машины". Помощник азербайджанского лидера <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a>, в свою очередь, заявил, что два армянских самолета <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank">Су-25</a> врезались в гору и взорвались, остальное — абсурд и дезинформация.Конфликт в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из Советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом, с 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Францией</a>.На прошлой неделе обстановка накалилась: <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> обвинили друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
https://ria.ru/20200929/armeniya-1577965437.html
https://ria.ru/20200930/karabakh-1577966299.html
Владимир Владимирович, Красное Солнышко, что же ты медлишь? Или надругательство над Святой Софией тебе фиолетово? Или убийства братьев во Христе не взывает к оружию? Надо немедленно остановить вторжение османов, рядом наши рубежи, наша Родина-мать! Армянские воины (солдаты и маршалы) доблестно стражались против Гитлера рядом с русскими братьями по оружию, но Армения может пасть под напором боевиков всех мастей!
108
А где ж были ЗНАМЕНИТЫЕ С300, которыми в Армении управляют не какие-то там сирийцы, а российские военные? Облажались? Ну не удивительно, уверен и С 400 такой же эффективный надувной стоит.
102
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баку
азербайджан
армения
РИА Новости
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хикмет гаджиев, f-16, су-25, баку, азербайджан, армения, в мире

Минобороны Армении опубликовало фото сбитого Су-25

13:59 30.09.2020 (обновлено: 15:06 30.09.2020)
 
© Фото : Armenian unified infocenter/ FacebookФото сбитого истребителя Су-25 Армении
Фото сбитого истребителя Су-25 Армении - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : Armenian unified infocenter/ Facebook
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Единый информационный центр Армении опубликовал на своей фейсбук-странице фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16.
На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы.
© Фото : Armenian unified infocenterОбломки сбитого армянского Су-25
Обломки сбитого армянского Су-25 - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : Armenian unified infocenter
Обломки сбитого армянского Су-25
Накануне официальный представитель Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что F-16, принадлежащий ВВС Турции, сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении. Согласно данным ведомства, погиб пилот штурмовика майор Валерий Данелин.
По словам Фахреттина Алтуна, руководителя департамента коммуникаций администрации президента Турции, утверждения Еревана — "очередная фантазия армянской военной пропагандистской машины". Помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев, в свою очередь, заявил, что два армянских самолета Су-25 врезались в гору и взорвались, остальное — абсурд и дезинформация.
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Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из Советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом, с 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
На прошлой неделе обстановка накалилась: Баку и Ереван обвинили друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи по вопросам урегулирования нагорно-карабахского конфликта в Вене - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Пошли на принципы. Как Баку и Ереван вели диалог после боев
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаХикмет ГаджиевF-16Су-25БакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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