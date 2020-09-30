https://ria.ru/20200930/shtraf-1578012468.html

Политолога Соловья оштрафовали за несогласованную акцию

Тверской суд Москвы в среду оштрафовал на 20 тысяч рублей политолога Валерия Соловья за проведение несогласованной публичной акции на Пушкинской площади в... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T16:55

2020-09-30T16:55

2020-09-30T16:55

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Тверской суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в среду оштрафовал на 20 тысяч рублей политолога Валерия Соловья за проведение несогласованной публичной акции на Пушкинской площади в Москве, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Добрынин."Валерия признали виновным в организации мероприятия, требующего согласования, и назначили ему штраф в 20 тысяч рублей. Мы будем обжаловать это решение", - рассказал собеседник агентства.Как ранее сообщал сам политолог в социальных сетях, его задержали 19 сентября на Пушкинской площади в Москве в ходе акции в поддержку протестующих в Хабаровске и Белоруссии. Соловья доставили в ОВД, составили на него протокол по 2 части статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления), после чего отпустили.Летом радиостанцию "Эхо Москвы" оштрафовали на 200 тысяч рублей и на 60 тысяч рублей - главного редактора ее сайта Виталия Рувинского за публикацию в марте интервью с Соловьем, в котором содержалась фейковая информация о количестве жертв коронавируса в России.

https://ria.ru/20200320/1568924447.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия