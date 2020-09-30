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Политолога Соловья оштрафовали за несогласованную акцию
Тверской суд Москвы в среду оштрафовал на 20 тысяч рублей политолога Валерия Соловья за проведение несогласованной публичной акции на Пушкинской площади в... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T16:55
2020-09-30T16:55
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Тверской суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в среду оштрафовал на 20 тысяч рублей политолога Валерия Соловья за проведение несогласованной публичной акции на Пушкинской площади в Москве, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Добрынин."Валерия признали виновным в организации мероприятия, требующего согласования, и назначили ему штраф в 20 тысяч рублей. Мы будем обжаловать это решение", - рассказал собеседник агентства.Как ранее сообщал сам политолог в социальных сетях, его задержали 19 сентября на Пушкинской площади в Москве в ходе акции в поддержку протестующих в Хабаровске и Белоруссии. Соловья доставили в ОВД, составили на него протокол по 2 части статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления), после чего отпустили.Летом радиостанцию "Эхо Москвы" оштрафовали на 200 тысяч рублей и на 60 тысяч рублей - главного редактора ее сайта Виталия Рувинского за публикацию в марте интервью с Соловьем, в котором содержалась фейковая информация о количестве жертв коронавируса в России.
https://ria.ru/20200320/1568924447.html
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60
москва, происшествия

Политолога Соловья оштрафовали за несогласованную акцию

16:55 30.09.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПолитолог Валерий Соловей
Политолог Валерий Соловей - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду оштрафовал на 20 тысяч рублей политолога Валерия Соловья за проведение несогласованной публичной акции на Пушкинской площади в Москве, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Добрынин.
"Валерия признали виновным в организации мероприятия, требующего согласования, и назначили ему штраф в 20 тысяч рублей. Мы будем обжаловать это решение", - рассказал собеседник агентства.
Политолоог Валерий Соловей - РИА Новости, 1920, 20.03.2020
20 марта, 19:19Распространение нового коронавируса
Политолог Соловей прокомментировал штраф за фейк о коронавирусе
Как ранее сообщал сам политолог в социальных сетях, его задержали 19 сентября на Пушкинской площади в Москве в ходе акции в поддержку протестующих в Хабаровске и Белоруссии. Соловья доставили в ОВД, составили на него протокол по 2 части статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления), после чего отпустили.
Летом радиостанцию "Эхо Москвы" оштрафовали на 200 тысяч рублей и на 60 тысяч рублей - главного редактора ее сайта Виталия Рувинского за публикацию в марте интервью с Соловьем, в котором содержалась фейковая информация о количестве жертв коронавируса в России.
 
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