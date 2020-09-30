https://ria.ru/20200930/scheta-1578010840.html

Альфа-Банк запустил онлайн-сервис по выставлению счетов

Альфа-Банк совместно с компанией "1С-Старт" запустил бесплатный онлайн-сервис выставления счетов с QR-кодом для небольших компаний и индивидуальных... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T16:39

2020-09-30T16:39

2020-09-30T16:39

альфа-банк

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Alfa_bank/" target="_blank" data-auto="true">Альфа-Банк</a> совместно с компанией "1С-Старт" запустил бесплатный онлайн-сервис выставления счетов с QR-кодом для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба банка. Для выставления счета в течение 2 минут достаточно заполнить несколько полей, счет можно редактировать в личном кабинете, добавить в него подпись и печать. "Сервис экономит время предпринимателя, позволяя в любой обстановке (в путешествии, в командировке) и с любого устройства за пару минут подготовить и отправить заказчику аккуратный, стильный счет", — приводятся в сообщении слова главы департамента расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирины Пономаревой. Как отметили в пресс-службе, Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с сетью физического присутствия, которая насчитывает свыше 400 офисов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27900 своих и партнерских банкоматов. В 2020 году банк открыл первые phygital-отделения с распознаванием на базе биометрии. По итогам первого полугодия 2020 года, согласно финансовой отчетности по МСФО, совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк", включая ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили 54,7 миллиарда долларов, совокупный кредитный портфель — 38,3 миллиарда долларов, акционерный капитал — 8,2 миллиарда долларов. Чистая прибыль составила 592 миллиона долларов.

https://ria.ru/20200713/1574279873.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альфа-банк, новости компаний - экономика