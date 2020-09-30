Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200930/sanktsii-1578011396.html
США ввели новые санкции против Сирии
США ввели санкции против нескольких граждан Сирии и 13 сирийских организаций, в том числе министерства туризма, говорится в сообщении американского минфина. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T16:46
2020-09-30T17:02
валид муаллем
тартус (город)
сирия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577057931_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_f13909020df5bd43e73a5f70bd2ba3cb.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ввели санкции против нескольких граждан <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и 13 сирийских организаций, в том числе министерства туризма, говорится в сообщении американского минфина.В список санкции попали шесть сирийцев, жители <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаска</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tartus/" target="_blank" data-auto="true">Тартуса</a> и <a href="http://ria.ru/location_Latakia/" target="_blank" data-auto="true">Латакии</a>. Кроме них в санкционный список были добавлены 13 организаций, в числе которых министерство туризма Сирии, а также ряд строительных компаний, компания, которая предоставляет услуги размещения, Syrian Hotel Management LLC и ее директор.Глава МИД Сирии <a href="http://ria.ru/person_Valid_Muallem/" target="_blank" data-auto="true">Валид Муаллем</a> ранее заявлял, что США пытаются лишить сирийское население "последнего куска хлеба", используя санкции в качестве последнего оружия для достижения своих целей в САР. По его словам, Дамаск уже научился противодействовать санкциям <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> и предпринимает действия для борьбы с последствиями санкций.
https://ria.ru/20200903/oon-1576689902.html
1
тартус (город)
сирия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577057931_49:0:1756:1280_1400x0_80_0_0_d35003eff144492b194af31185af10ff.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валид муаллем, тартус (город), сирия, сша, в мире

США ввели новые санкции против Сирии

16:46 30.09.2020 (обновлено: 17:02 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. США ввели санкции против нескольких граждан Сирии и 13 сирийских организаций, в том числе министерства туризма, говорится в сообщении американского минфина.
В список санкции попали шесть сирийцев, жители Дамаска, Тартуса и Латакии. Кроме них в санкционный список были добавлены 13 организаций, в числе которых министерство туризма Сирии, а также ряд строительных компаний, компания, которая предоставляет услуги размещения, Syrian Hotel Management LLC и ее директор.
Глава МИД Сирии Валид Муаллем ранее заявлял, что США пытаются лишить сирийское население "последнего куска хлеба", используя санкции в качестве последнего оружия для достижения своих целей в САР. По его словам, Дамаск уже научился противодействовать санкциям Вашингтона и предпринимает действия для борьбы с последствиями санкций.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 16:18
Шойгу рассказал ООН о негативном влиянии санкций на Сирию
 
Обсудить1
Валид МуаллемТартус (город)СирияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43Спасшийся при падении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе
02:34СМИ: США не стали присоединяться к санкциям против Лукашенко
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познер пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
Лента новостейМолния