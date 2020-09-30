https://ria.ru/20200930/sanktsii-1578011396.html

США ввели новые санкции против Сирии

США ввели санкции против нескольких граждан Сирии и 13 сирийских организаций, в том числе министерства туризма, говорится в сообщении американского минфина. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T16:46

2020-09-30T16:46

2020-09-30T17:02

валид муаллем

тартус (город)

сирия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ввели санкции против нескольких граждан <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и 13 сирийских организаций, в том числе министерства туризма, говорится в сообщении американского минфина.В список санкции попали шесть сирийцев, жители <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаска</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tartus/" target="_blank" data-auto="true">Тартуса</a> и <a href="http://ria.ru/location_Latakia/" target="_blank" data-auto="true">Латакии</a>. Кроме них в санкционный список были добавлены 13 организаций, в числе которых министерство туризма Сирии, а также ряд строительных компаний, компания, которая предоставляет услуги размещения, Syrian Hotel Management LLC и ее директор.Глава МИД Сирии <a href="http://ria.ru/person_Valid_Muallem/" target="_blank" data-auto="true">Валид Муаллем</a> ранее заявлял, что США пытаются лишить сирийское население "последнего куска хлеба", используя санкции в качестве последнего оружия для достижения своих целей в САР. По его словам, Дамаск уже научился противодействовать санкциям <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> и предпринимает действия для борьбы с последствиями санкций.

https://ria.ru/20200903/oon-1576689902.html

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тартус (город)

сирия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валид муаллем, тартус (город), сирия, сша, в мире