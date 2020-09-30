https://ria.ru/20200930/samolet-1577979542.html

Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

Иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовременно отказались от сотрудничества с Россией, заявил директор департамента радиоэлектронной... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T09:36

2020-09-30T09:36

2020-09-30T18:36

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

безопасность

экономика

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<strong>ЯЛТА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовременно отказались от сотрудничества с Россией, заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> Василий Шпак."Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.По его словам, таким образом Запад пытается остановить российские проекты в области гражданского авиастроения.Он отметил, что дальнейшие ограничения могут коснуться микроэлектроники.

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/sanktsii-1577883780.html

Владимир Белогорский Это наша стратегическая ошибка и нечего выставлять "предъявы" врагам-"партнёрам" - нельзя быть настолько наивными, чтобы считать, что те, кто столетиями воюет с Россией и гадит нам, вдруг станут нашими деловыми партнёрами. 513

Leonid Prokl Давно пора было думать об этом. Помню президент при первом вступлении обещал "слезть" с нефтяной иглы. С тех пор игла только больше стала. 407

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), безопасность, экономика