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Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов
Иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовременно отказались от сотрудничества с Россией, заявил директор департамента радиоэлектронной... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T09:36
2020-09-30T18:36
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
безопасность
экономика
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<strong>ЯЛТА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовременно отказались от сотрудничества с Россией, заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> Василий Шпак."Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.По его словам, таким образом Запад пытается остановить российские проекты в области гражданского авиастроения.Он отметил, что дальнейшие ограничения могут коснуться микроэлектроники.
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/sanktsii-1577883780.html
Это наша стратегическая ошибка и нечего выставлять "предъявы" врагам-"партнёрам" - нельзя быть настолько наивными, чтобы считать, что те, кто столетиями воюет с Россией и гадит нам, вдруг станут нашими деловыми партнёрами.
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Давно пора было думать об этом. Помню президент при первом вступлении обещал "слезть" с нефтяной иглы. С тех пор игла только больше стала.
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РИА Новости
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), безопасность, экономика

Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

09:36 30.09.2020 (обновлено: 18:36 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкСамолет в небе над Международным аэропортом Шереметьево
Самолет в небе над Международным аэропортом Шереметьево - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Андрей Станавов
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ЯЛТА, 30 сен — РИА Новости. Иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовременно отказались от сотрудничества с Россией, заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.
"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.
По его словам, таким образом Запад пытается остановить российские проекты в области гражданского авиастроения.
Он отметил, что дальнейшие ограничения могут коснуться микроэлектроники.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 13:23
Источник: в ЕС начали процесс расширения санкций против России
 
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Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)БезопасностьЭкономика
 
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