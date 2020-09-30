https://ria.ru/20200930/samolet-1577979542.html
Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов
Иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовременно отказались от сотрудничества с Россией, заявил директор департамента радиоэлектронной... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T09:36
2020-09-30T09:36
2020-09-30T18:36
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
безопасность
экономика
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<strong>ЯЛТА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовременно отказались от сотрудничества с Россией, заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> Василий Шпак."Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.По его словам, таким образом Запад пытается остановить российские проекты в области гражданского авиастроения.Он отметил, что дальнейшие ограничения могут коснуться микроэлектроники.
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/sanktsii-1577883780.html
Владимир Белогорский
Это наша стратегическая ошибка и нечего выставлять "предъявы" врагам-"партнёрам" - нельзя быть настолько наивными, чтобы считать, что те, кто столетиями воюет с Россией и гадит нам, вдруг станут нашими деловыми партнёрами.
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Leonid Prokl
Давно пора было думать об этом. Помню президент при первом вступлении обещал "слезть" с нефтяной иглы. С тех пор игла только больше стала.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), безопасность, экономика