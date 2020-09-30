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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200930/rubl-1578015449.html
Курс рубля резко пошел вверх
Курс рубля отыгрывает потери предыдущих дней, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T17:40
2020-09-30T18:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
brent
экономика
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Курс рубля отыгрывает потери предыдущих дней, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/">Московской биржи</a>.Так, по состоянию на 17:09 (мск) курс доллара расчетами "завтра" упал на 1,37 рубля — до 77,71 рубля. Курс европейской валюты, в свою очередь, снизился на 1,92 рубля — до 90,95 рубля. Нефть марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> с поставками в декабре после падения более чем на один процент дорожает на 0,29% — до 41,88 доллара за баррель. Рублевый индекс Мосбиржи пару часов назад рос на 0,06%, до 2911,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,39%, до 1171,74 пункта.Накануне курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей, а американская валюта приближалась к отметке в 80 рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/prirodnyy-gaz-1577972450.html
Спекулянты.
72
Со мной товарищ ещё в 2014 году спорил на бутылку шампанского, что рубль пропал и к концу года упадёт до 1 цента. Шампанское я, как вы понимаете, выиграл. Более того, за 6,5 лет не то что доллар - евро до сотни не добрался, несмотря на все катаклизмы современности.
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РИА Новости
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динамика курсов валют, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, brent, экономика

Курс рубля резко пошел вверх

17:40 30.09.2020 (обновлено: 18:45 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМужчина возле электронного табло с курсом валют в Москве
Мужчина возле электронного табло с курсом валют в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Курс рубля отыгрывает потери предыдущих дней, следует из данных Московской биржи.
Так, по состоянию на 17:09 (мск) курс доллара расчетами "завтра" упал на 1,37 рубля — до 77,71 рубля. Курс европейской валюты, в свою очередь, снизился на 1,92 рубля — до 90,95 рубля.
Нефть марки Brent с поставками в декабре после падения более чем на один процент дорожает на 0,29% — до 41,88 доллара за баррель. Рублевый индекс Мосбиржи пару часов назад рос на 0,06%, до 2911,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,39%, до 1171,74 пункта.
Накануне курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей, а американская валюта приближалась к отметке в 80 рублей.
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 22:34
Готовьтесь к концу эпохи: миру предрекли скорый уход нефти в прошлое
 
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаBrentЭкономика
 
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