https://ria.ru/20200930/rubl-1578015449.html

Курс рубля резко пошел вверх

Курс рубля отыгрывает потери предыдущих дней, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T17:40

2020-09-30T17:40

2020-09-30T18:45

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

brent

экономика

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Курс рубля отыгрывает потери предыдущих дней, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/">Московской биржи</a>.Так, по состоянию на 17:09 (мск) курс доллара расчетами "завтра" упал на 1,37 рубля — до 77,71 рубля. Курс европейской валюты, в свою очередь, снизился на 1,92 рубля — до 90,95 рубля. Нефть марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> с поставками в декабре после падения более чем на один процент дорожает на 0,29% — до 41,88 доллара за баррель. Рублевый индекс Мосбиржи пару часов назад рос на 0,06%, до 2911,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,39%, до 1171,74 пункта.Накануне курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей, а американская валюта приближалась к отметке в 80 рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/prirodnyy-gaz-1577972450.html

Vasya Ivanov Спекулянты. 72

Руслан Тлеуж Со мной товарищ ещё в 2014 году спорил на бутылку шампанского, что рубль пропал и к концу года упадёт до 1 цента. Шампанское я, как вы понимаете, выиграл. Более того, за 6,5 лет не то что доллар - евро до сотни не добрался, несмотря на все катаклизмы современности. 69

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, brent, экономика