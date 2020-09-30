https://ria.ru/20200930/rubl-1577981724.html
Рубль слабо вырос к доллару и евро
Курс рубля после снижения на старте торгов предпринимает попытки подрасти к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:16
2020-09-30T10:16
2020-09-30T10:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
brent
экономика
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Курс рубля после снижения на старте торгов предпринимает попытки подрасти к доллару и евро, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск среды снижался на 3 копейки – до 79,05 рубля, курс евро - на 5 копеек, до 92,82 рубля.Декабрьский фьючерс на нефть марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> снижается на 0,87% - до 41,2 доллара за баррель.На открытии торгов доллар и евро росли на 24 копейки и 14 копеек соответственно к уровню предыдущего закрытия.
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/prirodnyy-gaz-1577972450.html
2
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, brent, экономика