https://ria.ru/20200930/rubashka-1577950169.html

У Риты Дакоты вышел чувственный клип на трек "Рубашка"

Певица Рита Дакота опубликовала на YouTube клип на трек "Рубашка". Композиция вошла в альбом исполнительницы "Стаи китов", представленный в июне этого года. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T00:42

2020-09-30T00:42

2020-09-30T00:42

рита дакота

музыка

новости культуры

youtube

культура

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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Певица Рита Дакота опубликовала на YouTube клип на трек "Рубашка". Композиция вошла в альбом исполнительницы "Стаи китов", представленный в июне этого года. В черно-белом клипе певица купается в бассейне, разъезжает на байке по побережью и параллельно рассказывает о том, как сильно любит своего мужчину, который все это время находится рядом с ней. "Я хочу быть твоей рубашкой, чтоб трогать тебя, чтоб трогать тебя", — произносит Дакота. Видео Риты Дакоты положительно оценили многие пользователи: "С первых секунд промурашило, потом просто как будто бы окунулась в это. Настолько красиво и нежно", — прокомментировала Марина Гусева; "Очень чувственно, очень открыто, очень сексуально и искренне. Как и все работы — до глубины души", — написала Elizaveta Sitnikova; "Пожар. Огонь. А эти волны — отличная метафора, и в нужных местах", — считает Alena Korolevskaya.

https://ria.ru/20200418/1570214800.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рита дакота, музыка, новости культуры, youtube