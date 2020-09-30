https://ria.ru/20200930/rubashka-1577950169.html
У Риты Дакоты вышел чувственный клип на трек "Рубашка"
Певица Рита Дакота опубликовала на YouTube клип на трек "Рубашка". Композиция вошла в альбом исполнительницы "Стаи китов", представленный в июне этого года. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T00:42
2020-09-30T00:42
2020-09-30T00:42
рита дакота
музыка
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Певица Рита Дакота опубликовала на YouTube клип на трек "Рубашка". Композиция вошла в альбом исполнительницы "Стаи китов", представленный в июне этого года. В черно-белом клипе певица купается в бассейне, разъезжает на байке по побережью и параллельно рассказывает о том, как сильно любит своего мужчину, который все это время находится рядом с ней. "Я хочу быть твоей рубашкой, чтоб трогать тебя, чтоб трогать тебя", — произносит Дакота. Видео Риты Дакоты положительно оценили многие пользователи: "С первых секунд промурашило, потом просто как будто бы окунулась в это. Настолько красиво и нежно", — прокомментировала Марина Гусева; "Очень чувственно, очень открыто, очень сексуально и искренне. Как и все работы — до глубины души", — написала Elizaveta Sitnikova; "Пожар. Огонь. А эти волны — отличная метафора, и в нужных местах", — считает Alena Korolevskaya.
https://ria.ru/20200418/1570214800.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рита дакота, музыка, новости культуры, youtube
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Певица Рита Дакота опубликовала на YouTube клип на трек "Рубашка". Композиция вошла в альбом исполнительницы "Стаи китов", представленный в июне этого года.
"Самое чувственное и откровенное видео о важном и сокровенном, — описала эту работу Дакота.— Сделай глубокий вдох и протяжный выдох. Смотри наше мини-кино в одиночестве. Чувствуй. Проживай. Мурашки и тепло".
В черно-белом клипе певица купается в бассейне, разъезжает на байке по побережью и параллельно рассказывает о том, как сильно любит своего мужчину, который все это время находится рядом с ней. "Я хочу быть твоей рубашкой, чтоб трогать тебя, чтоб трогать тебя", — произносит Дакота.
Видео Риты Дакоты положительно оценили многие пользователи: "С первых секунд промурашило, потом просто как будто бы окунулась в это. Настолько красиво и нежно", — прокомментировала Марина Гусева; "Очень чувственно, очень открыто, очень сексуально и искренне. Как и все работы — до глубины души", — написала Elizaveta Sitnikova; "Пожар. Огонь. А эти волны — отличная метафора, и в нужных местах", — считает Alena Korolevskaya.