https://ria.ru/20200930/rpts-1577975358.html

Экс-пресс-секретарь патриарха развенчал слухи о "миллиардах" у глав РПЦ

Никаких многомиллиардных состояний у патриархов нет и не было, к роскоши в Русской православной церкви стремится лишь "узкая прослойка" духовенства, заявил в... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T03:22

2020-09-30T03:22

2020-09-30T12:11

религия и мировоззрение

россия

владимир вигилянский

русская православная церковь

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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Никаких многомиллиардных состояний у патриархов нет и не было, к роскоши в <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Русской православной церкви</a> стремится лишь "узкая прослойка" духовенства, заявил в интервью РИА Новости бывший пресс-секретарь патриархов Алексия II и Кирилла, а ныне настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vigiljanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Вигилянский</a>.Отвечая на вопрос о том, верит ли он в многомиллиардное состояние первосвятителей РПЦ, собеседник агентства заметил, что "патриаршие миллиарды — это не предмет веры".По его словам, после смерти патриарха Алексия II (1990-2008), про которого ходили самые разные слухи, организовали комиссию по описи и передаче имущества новому предстоятелю."Обнаружилась двухкомнатная квартира на Речном вокзале, которая появилась исключительно для прописки — таковы были реалии при советской власти. Такие же комиссии создавались после смерти патриархов Алексия I и Пимена. Такая же процедура была по передаче имущества ОВЦС, председателем которого был митрополит Кирилл, ставший в 2009 году патриархом. А ведь про него писали, что он владеет четырехэтажным особняком на территории Даниловского монастыря", — сказал священнослужитель.В целом он признал, что "стремление к роскоши и обрастанию дорогими аксессуарами свойственно очень узкой прослойке священнослужителей", и "в каждом конкретном случае надо разбираться".

https://ria.ru/20200926/zakon-1577815329.html

Александр С А вам завидно, что он меняет машины, а вы нет? Он, что на ваши деньги их покупает? А то, что он не платит в столовой... так вы сами написали, что у него многодетная семья! Он такой же гражданин и имеет право пользоваться всеми положенными ему по закону льготами! И храм он не обязан на свои средства строить. 62

Aleksandr63s «Никаких многомиллиардных состояний у патриархов нет и не было, к роскоши в Русской православной церкви стремится лишь "узкая прослойка" духовенства, заявил в интервью РИА Новости бывший пресс-секретарь патриархов Алексия Второго и Кирилла, а ныне настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.»—ВСЁ ВЕРНО И ПРАВДА. 47

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир вигилянский, русская православная церковь