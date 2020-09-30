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https://ria.ru/20200930/restorany-1577995060.html
Роспотребнадзор разъяснил новые правила работы ресторанов
Роспотребнадзор разъяснил новые правила в сфере общественного питания, утвержденные правительством и вступающие в силу с 1 января 2021 года. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T13:08
2020-09-30T13:42
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> разъяснил новые <a href="https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15523" target="_blank" rel="nofollow noopener">правила</a> в сфере общественного питания, утвержденные правительством и вступающие в силу с 1 января 2021 года.Так, заведения не смогут включать в счет платежи, не касающиеся стоимости заказанных блюд и услуг. Тем не менее исполнитель сможет предложить потребителю приобрести услуги по организации досуга или другие, предварительно указав на их возмездный характер."Потребитель вправе отказаться от оплаты таких дополнительных услуг (расходов), а если они оплачены — потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы", — отметили в ведомстве.Кроме того, рестораны будут обязаны предоставлять потребителю информацию, касающуюся его заказа, включая способ приготовления блюд и входящих в него ингредиентов, объем порции и пищевую ценность.Во всех заведениях общепита также должна быть книга отзывов и предложений, которая предоставляется посетителям по их требованию.
https://ria.ru/20200929/blyuda-1577936809.html
https://ria.ru/20200728/1575072616.html
то есть вместо чека будут договор на 10 страницах оформлять?
38
т.е. лишить официантов зарплаты
22
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор разъяснил новые правила работы ресторанов

13:08 30.09.2020 (обновлено: 13:42 30.09.2020)
 
© Фото : Free-Photos/Pixabay Работники ресторана
Работники ресторана - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : Free-Photos/Pixabay
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор разъяснил новые правила в сфере общественного питания, утвержденные правительством и вступающие в силу с 1 января 2021 года.
Так, заведения не смогут включать в счет платежи, не касающиеся стоимости заказанных блюд и услуг. Тем не менее исполнитель сможет предложить потребителю приобрести услуги по организации досуга или другие, предварительно указав на их возмездный характер.
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Названы опасные ресторанные блюда
"Потребитель вправе отказаться от оплаты таких дополнительных услуг (расходов), а если они оплачены — потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы", — отметили в ведомстве.
Кроме того, рестораны будут обязаны предоставлять потребителю информацию, касающуюся его заказа, включая способ приготовления блюд и входящих в него ингредиентов, объем порции и пищевую ценность.
Во всех заведениях общепита также должна быть книга отзывов и предложений, которая предоставляется посетителям по их требованию.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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