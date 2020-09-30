https://ria.ru/20200930/restorany-1577995060.html

Роспотребнадзор разъяснил новые правила работы ресторанов

Роспотребнадзор разъяснил новые правила в сфере общественного питания, утвержденные правительством и вступающие в силу с 1 января 2021 года. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T13:08

2020-09-30T13:08

2020-09-30T13:42

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> разъяснил новые <a href="https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15523" target="_blank" rel="nofollow noopener">правила</a> в сфере общественного питания, утвержденные правительством и вступающие в силу с 1 января 2021 года.Так, заведения не смогут включать в счет платежи, не касающиеся стоимости заказанных блюд и услуг. Тем не менее исполнитель сможет предложить потребителю приобрести услуги по организации досуга или другие, предварительно указав на их возмездный характер."Потребитель вправе отказаться от оплаты таких дополнительных услуг (расходов), а если они оплачены — потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы", — отметили в ведомстве.Кроме того, рестораны будут обязаны предоставлять потребителю информацию, касающуюся его заказа, включая способ приготовления блюд и входящих в него ингредиентов, объем порции и пищевую ценность.Во всех заведениях общепита также должна быть книга отзывов и предложений, которая предоставляется посетителям по их требованию.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество