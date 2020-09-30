https://ria.ru/20200930/reddi-1577976423.html

В США умерла автор хита I Am Woman Хелен Редди

Певица Хелен Редди, известная своей песней I Am Woman, скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет, пишет газета New York Times. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T06:56

2020-09-30T06:56

2020-09-30T10:37

культура

лос-анджелес

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577976401_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_873ec36c85fa7d39be23b27b97927ab5.jpg

<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Певица Хелен Редди, известная своей песней I Am Woman, скончалась в <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелесе</a> в возрасте 78 лет, пишет газета <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank">New York Times</a>.Певица в течение многих лет страдала болезнью Аддисона (эндокринным заболеванием), а с 2015 года — деменцией.Редди была первой рожденной в <u><a href="http://ria.ru/location_Australia/">Австралии</a></u> певицей, которая оказалась в популярном рейтинге Billboard и получила премию "Грэмми" за лучшее женское вокальное поп-произведение, а ее песня I Am Woman ("Я женщина") стала гимном феминисток.

https://ria.ru/20200923/greko-1577684401.html

1

лос-анджелес

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лос-анджелес, сша