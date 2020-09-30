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https://ria.ru/20200930/reddi-1577976423.html
В США умерла автор хита I Am Woman Хелен Редди
Певица Хелен Редди, известная своей песней I Am Woman, скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет, пишет газета New York Times. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T06:56
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культура
лос-анджелес
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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Певица Хелен Редди, известная своей песней I Am Woman, скончалась в <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелесе</a> в возрасте 78 лет, пишет газета <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank">New York Times</a>.Певица в течение многих лет страдала болезнью Аддисона (эндокринным заболеванием), а с 2015 года — деменцией.Редди была первой рожденной в <u><a href="http://ria.ru/location_Australia/">Австралии</a></u> певицей, которая оказалась в популярном рейтинге Billboard и получила премию "Грэмми" за лучшее женское вокальное поп-произведение, а ее песня I Am Woman ("Я женщина") стала гимном феминисток.
https://ria.ru/20200923/greko-1577684401.html
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лос-анджелес, сша

В США умерла автор хита I Am Woman Хелен Редди

06:56 30.09.2020 (обновлено: 10:37 30.09.2020)
 
© AP Photo / Rob LatourПевица Хелен Редди
Певица Хелен Редди - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© AP Photo / Rob Latour
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Певица Хелен Редди, известная своей песней I Am Woman, скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет, пишет газета New York Times.
Певица в течение многих лет страдала болезнью Аддисона (эндокринным заболеванием), а с 2015 года — деменцией.
Французская певица Жюльетт Греко выступает на сцене. - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Умерла французская певица Жюльетт Греко
Редди была первой рожденной в Австралии певицей, которая оказалась в популярном рейтинге Billboard и получила премию "Грэмми" за лучшее женское вокальное поп-произведение, а ее песня I Am Woman ("Я женщина") стала гимном феминисток.
 
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КультураЛос-АнджелесСША
 
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