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Мишустин пообещал добавлять средства на развитие сельских территорий
"Развитие сельских территорий" - очень востребованная программа, ее финансирование на следующий год увеличено с 26 до 31 миллиарда рублей, и далее кабмин будет... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T13:57
2020-09-30T13:57
михаил мишустин
общество
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<strong>ЙОШКАР-ОЛА, 30 сен - РИА Новости.</strong> "Развитие сельских территорий" - очень востребованная программа, ее финансирование на следующий год увеличено с 26 до 31 миллиарда рублей, и далее кабмин будет по возможности добавлять денег на эту программу, рассказал премьер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> на встрече с получателями субсидий по индивидуальной программе социально-экономического развития республики Марий Эл на 2020-2024 годы."Развитие сельских территорий" - программа очень востребованная, все просили финансирование увеличить, и главное, есть очень хорошие результаты. У нас примерно около 26 миллиардов рублей в эту программу предусмотрел бюджет, но на трехлетний план мы увеличили соответствующие лимиты бюджетных обязательств, сегодня это примерно 31 миллиард на следующий год. Соответственно, будем по возможностям добавлять соответствующие финансы на эту программу", - сказал Мишустин.Он отметил, что масштаб необходимых работ огромен и включает в себя строительство жилья, дорог, клубов и всего, что может привлечь молодых специалистов на село."Хочу сказать, что отдельные средства, которые в программе предусмотрены для приобретения жилья для молодых специалистов, тоже очень востребованы. Сегодня у нас примерно около пяти тысяч ими воспользовались за 2019 год", - отметил глава правительства.Премьер также упомянул программу "Земский врач", по которой медицинские работники едут на село. По его словам, те выпускники медицинских вузов, с которыми он говорил, готовы ехать на село с подъемными средствами. Около пяти тысяч медицинских работников приняли участие в этих программах и приехали на село в прошлом году, отметил Мишустин."Мы также продолжаем работать над повышением качества образования на селе. На сегодняшний день это не только современные школы, но и развитие новых форм обучения. В прошлом году было в 49 регионах на базе сельских школ были открыты около двух тысяч центров образования цифрового гуманитарного профиль "Точка роста", - сказал премьер.
https://ria.ru/20200924/putin-1577712566.html
https://ria.ru/20200801/1575249795.html
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михаил мишустин, общество

Мишустин пообещал добавлять средства на развитие сельских территорий

13:57 30.09.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с получателями субсидий по программе социально-экономического развития Республики Марий-Эл на 2020-2024 годы
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с получателями субсидий по программе социально-экономического развития Республики Марий-Эл на 2020-2024 годы - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ЙОШКАР-ОЛА, 30 сен - РИА Новости. "Развитие сельских территорий" - очень востребованная программа, ее финансирование на следующий год увеличено с 26 до 31 миллиарда рублей, и далее кабмин будет по возможности добавлять денег на эту программу, рассказал премьер Михаил Мишустин на встрече с получателями субсидий по индивидуальной программе социально-экономического развития республики Марий Эл на 2020-2024 годы.
"Развитие сельских территорий" - программа очень востребованная, все просили финансирование увеличить, и главное, есть очень хорошие результаты. У нас примерно около 26 миллиардов рублей в эту программу предусмотрел бюджет, но на трехлетний план мы увеличили соответствующие лимиты бюджетных обязательств, сегодня это примерно 31 миллиард на следующий год. Соответственно, будем по возможностям добавлять соответствующие финансы на эту программу", - сказал Мишустин.
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Он отметил, что масштаб необходимых работ огромен и включает в себя строительство жилья, дорог, клубов и всего, что может привлечь молодых специалистов на село.
"Хочу сказать, что отдельные средства, которые в программе предусмотрены для приобретения жилья для молодых специалистов, тоже очень востребованы. Сегодня у нас примерно около пяти тысяч ими воспользовались за 2019 год", - отметил глава правительства.
Премьер также упомянул программу "Земский врач", по которой медицинские работники едут на село. По его словам, те выпускники медицинских вузов, с которыми он говорил, готовы ехать на село с подъемными средствами. Около пяти тысяч медицинских работников приняли участие в этих программах и приехали на село в прошлом году, отметил Мишустин.
"Мы также продолжаем работать над повышением качества образования на селе. На сегодняшний день это не только современные школы, но и развитие новых форм обучения. В прошлом году было в 49 регионах на базе сельских школ были открыты около двух тысяч центров образования цифрового гуманитарного профиль "Точка роста", - сказал премьер.
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