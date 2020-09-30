https://ria.ru/20200930/rak-1577987985.html

Российские ученые нашли способ определять рак дыхательных путей по выдоху

Ученые НИИ онкологии Томского НИМЦ совместно с коллегами из лаборатории химических технологий Томского государственного университета создали газоанализатор для... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:43

2020-09-30T11:43

2020-09-30T11:43

риа наука

россия

здоровье

томский государственный университет

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Ученые НИИ онкологии Томского НИМЦ совместно с коллегами из лаборатории химических технологий <a href="http://ria.ru/organization_Tomskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Томского государственного университета</a> создали газоанализатор для диагностики рака дыхательных путей, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ."Сенсорная система диагностики по образцам выдыхаемого воздуха позволит выявлять злокачественные новообразования гортани и легких на ранней стадии и оперативно проводить отбор лиц, нуждающихся в детальном обследовании. Образец газоанализатора разработан учеными НИИ онкологии Томского НИМЦ совместно с коллегами из лаборатории химических технологий Томского государственного университета", - рассказали в министерстве.Поясняется, что в качестве аппарата диагностики злокачественных новообразований применялась стандартизированная сенсорная газоаналитическая система, состоящая из набора полупроводниковых сенсоров и реализующая алгоритмы нейросетевой обработки данных.Целью проекта являлось исследование образцов выдыхаемого воздуха, полученных у пациентов с различными видами и стадиями злокачественных новообразований орофарингеальной области, гортани и легких. Также ученые занимались изучением и поиском обобщенных сигнальных маркеров заболеваний, выявляемых с помощью искусственной нейронной сети, с обеспечением единства методики отбора проб на базе сенсорной газоаналитической системы.В ходе исследования были взяты пробы выдыхаемого воздуха у 104 человек в возрасте от 22 до 95 лет. Все обследуемые были разделены на две группы по 52 человека: контрольная группа без подтвержденной злокачественной патологии и пациенты онкологической клиники с подтвержденной раковой опухолью орофарингеальной области, гортани или лёгких."Достигнутые в ходе данного исследования показатели чувствительности (57,92 – 84,28%) и специфичности (79,24 – 90,92%) сенсорной газоаналитической системы наглядно отражают перспективность данной методики в диагностике опухолевых процессов у больных раком легких, орофарингеальной области и гортани", – приводит пресс-служба слова руководителя проекта, директора НИИ онкологии Томского НИМЦ Евгения Чойнзонова.Он также отметил, что отличительные особенности такой сенсорной системы – оперативность и исключение влияния человеческого фактора на результаты. Кроме того, этот метод диагностики дешевле и мобильнее в сравнении с МРТ, КТ и ПЭТ.Исследования выполнялись в рамках ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы", реализуемой Минобрнауки России.

https://ria.ru/20200930/vitamin-1577983444.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье, томский государственный университет