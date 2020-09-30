https://ria.ru/20200930/pylesos-xiaomi-1577986508.html

Xiaomi показала ручной пылесос для уничтожения пылевых клещей

Дочерняя компания Xiaomi Mijia представила компактный пылесос Mite Eliminator Wired, который способен проводить стерилизацию поверхностей. О новинке, показанной РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:24

2020-09-30T11:24

2020-09-30T11:24

риа наука

xiaomi inc

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Дочерняя компания Xiaomi Mijia представила компактный пылесос Mite Eliminator Wired, который способен проводить стерилизацию поверхностей. О новинке, показанной на краудфандинговой площадке Youpin, сообщает <u><a href="https://www.gizmochina.com/2020/09/29/xiaomi-crowdfunds-the-mijia-mite-eliminator-wired-version/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Gizmochina</a></u>.Создатели пылесоса предлагают использовать его для очистки мебели и постельных принадлежностей, но и для других мягких поверхностей он тоже подойдет. Mite Eliminator Wired оснащен мотором на 85 тысяч оборотов в минуту, при всасывании создает разрежение 12 тысяч паскалей. Но главное — это режим ультрафиолетовой стерилизации, в котором вместе с горячим воздухом уничтожаются пылевые клещи и микробы — источники аллергии и инфекций.Устройство оснащено циклонным фильтром и системой тонкой очистки. Пылесос оценили в 29 долларов, официально продажи только в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, гаджеты, технологии