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Путин предложил ввести правовой институт обследования лесных участков
Президент России Владимир Путин предложил ввести правовой институт административного обследования лесных участков, в том числе путем дистанционных методов... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:39
2020-09-30T10:39
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил ввести правовой институт административного обследования лесных участков, в том числе путем дистанционных методов зондирования."Наряду с этим, предлагаю ввести правовой институт административного обследования лесных участков. Здесь должны широко применяться передовые, современные дистанционные методы зондирования, беспилотные летательные аппараты и так далее. Сейчас возможностей очень много для такой работы", - сказал он на совещании по вопросам лесного хозяйства.
https://ria.ru/20200930/putin-1577981809.html
опоздал выпилили давно и вывезли в китай по мосту что сам и построил
42
20 лет к этому шел...
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РИА Новости
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владимир путин, общество

Путин предложил ввести правовой институт обследования лесных участков

10:39 30.09.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил ввести правовой институт административного обследования лесных участков, в том числе путем дистанционных методов зондирования.
"Наряду с этим, предлагаю ввести правовой институт административного обследования лесных участков. Здесь должны широко применяться передовые, современные дистанционные методы зондирования, беспилотные летательные аппараты и так далее. Сейчас возможностей очень много для такой работы", - сказал он на совещании по вопросам лесного хозяйства.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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