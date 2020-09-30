https://ria.ru/20200930/putin-1577983484.html
Путин предложил ввести правовой институт обследования лесных участков
Президент России Владимир Путин предложил ввести правовой институт административного обследования лесных участков, в том числе путем дистанционных методов... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:39
2020-09-30T10:39
2020-09-30T10:39
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил ввести правовой институт административного обследования лесных участков, в том числе путем дистанционных методов зондирования."Наряду с этим, предлагаю ввести правовой институт административного обследования лесных участков. Здесь должны широко применяться передовые, современные дистанционные методы зондирования, беспилотные летательные аппараты и так далее. Сейчас возможностей очень много для такой работы", - сказал он на совещании по вопросам лесного хозяйства.
https://ria.ru/20200930/putin-1577981809.html
Олег Жайворонок
опоздал выпилили давно и вывезли в китай по мосту что сам и построил
42
vad-1227
20 лет к этому шел...
24
14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество