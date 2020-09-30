https://ria.ru/20200930/putin-1577983484.html

Путин предложил ввести правовой институт обследования лесных участков

Президент России Владимир Путин предложил ввести правовой институт административного обследования лесных участков, в том числе путем дистанционных методов... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T10:39

2020-09-30T10:39

2020-09-30T10:39

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577981802_0:238:2973:1910_1400x0_80_0_0_74308719fa5a607c08ca0929ee02d428.jpg

<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил ввести правовой институт административного обследования лесных участков, в том числе путем дистанционных методов зондирования."Наряду с этим, предлагаю ввести правовой институт административного обследования лесных участков. Здесь должны широко применяться передовые, современные дистанционные методы зондирования, беспилотные летательные аппараты и так далее. Сейчас возможностей очень много для такой работы", - сказал он на совещании по вопросам лесного хозяйства.

https://ria.ru/20200930/putin-1577981809.html

Олег Жайворонок опоздал выпилили давно и вывезли в китай по мосту что сам и построил 42

vad-1227 20 лет к этому шел... 24

14

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество