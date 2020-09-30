https://ria.ru/20200930/putin-1577982655.html
Путин потребовал не допустить лазеек для криминала в лесном комплексе
Президент РФ Владимир Путин потребовал сделать всю цепочку от рубки леса до изготовления готовой продукции предельно прозрачной, чтобы не допустить лазеек для... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:28
2020-09-30T10:28
2020-09-30T10:28
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> потребовал сделать всю цепочку от рубки леса до изготовления готовой продукции предельно прозрачной, чтобы не допустить лазеек для криминала."В единой системе должен производиться учёт древесины и сделок с ней. Сегодня же звучало: сделки – на один объем, а вырубка – на другой объем. Сделать это нужно для того, чтобы было возможно проследить всю цепочку: от рубки леса до изготовления готовой продукции и её вывоза за пределы РФ", - сказал Путин на совещании по развитию и декриминализации лесного комплекса.По его словам, это позволит ликвидировать всякого рода лазейки, серые схемы, "избавиться от криминальной составляющей лесного бизнеса и притом сделать более удобной работу добросовестных компаний и предприятий".
https://ria.ru/20200930/lesoustroystvo-1577981440.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика