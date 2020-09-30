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Путин потребовал не допустить лазеек для криминала в лесном комплексе
Президент РФ Владимир Путин потребовал сделать всю цепочку от рубки леса до изготовления готовой продукции предельно прозрачной, чтобы не допустить лазеек для... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:28
2020-09-30T10:28
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> потребовал сделать всю цепочку от рубки леса до изготовления готовой продукции предельно прозрачной, чтобы не допустить лазеек для криминала."В единой системе должен производиться учёт древесины и сделок с ней. Сегодня же звучало: сделки – на один объем, а вырубка – на другой объем. Сделать это нужно для того, чтобы было возможно проследить всю цепочку: от рубки леса до изготовления готовой продукции и её вывоза за пределы РФ", - сказал Путин на совещании по развитию и декриминализации лесного комплекса.По его словам, это позволит ликвидировать всякого рода лазейки, серые схемы, "избавиться от криминальной составляющей лесного бизнеса и притом сделать более удобной работу добросовестных компаний и предприятий".
https://ria.ru/20200930/lesoustroystvo-1577981440.html
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владимир путин, экономика

Путин потребовал не допустить лазеек для криминала в лесном комплексе

10:28 30.09.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал сделать всю цепочку от рубки леса до изготовления готовой продукции предельно прозрачной, чтобы не допустить лазеек для криминала.
"В единой системе должен производиться учёт древесины и сделок с ней. Сегодня же звучало: сделки – на один объем, а вырубка – на другой объем. Сделать это нужно для того, чтобы было возможно проследить всю цепочку: от рубки леса до изготовления готовой продукции и её вывоза за пределы РФ", - сказал Путин на совещании по развитию и декриминализации лесного комплекса.
По его словам, это позволит ликвидировать всякого рода лазейки, серые схемы, "избавиться от криминальной составляющей лесного бизнеса и притом сделать более удобной работу добросовестных компаний и предприятий".
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