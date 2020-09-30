https://ria.ru/20200930/putin-1577981364.html

Путин призвал заняться декриминализацией в лесном комплексе

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повысить качество государственного лесного надзора и жестко заниматься декриминализацией отрасли, поскольку... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T10:10

2020-09-30T10:10

2020-09-30T10:34

безопасность

экономика

владимир путин

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Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил о необходимости повысить качество государственного лесного надзора и жестко заниматься декриминализацией отрасли, поскольку происходящее там "вообще ни в какие ворота не лезет"."Нужно повышать качество государственного лесного надзора, в целом необходимо создать условия и прочную основу для уверенного роста и развития отрасли", - сказал Путин на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.Он подчеркнул, что "действовать надо широко, по целому ряду направлений"."Максимально решительно и с учётом накопленного опыта выстраивать эффективную вертикаль управления в лесном комплексе. Последовательно, я бы даже сказал, жёстко заниматься декриминализацией отрасли. То, что там происходит, вообще ни в какие ворота не лезет", - добавил президент.

https://ria.ru/20200930/putin-1577982655.html

https://ria.ru/20200930/putin-1577981809.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, экономика, владимир путин