https://ria.ru/20200930/putin-1577981140.html

Путин поручил запретить вывоз необработанных лесоматериалов

Президент РФ Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из РФ необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T10:08

2020-09-30T10:08

2020-09-30T10:42

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из РФ необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород."Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Так, как и было предложено вице-премьером", - сказал он на совещании в режиме видеоконференции по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.

https://ria.ru/20200930/vyrubka-1577983114.html

Руслан Тлеуж Совершенно правильное решение! Но зачем ждать ещё 14 месяцев? За это время сколько сотен миллионов тонн круглого леса уйдут в Китай? Такое впечатление, что хищникам дозволяется спокойно завершить все свои дела. 47

Василий Прекрасноволосый Ого какие прояснения за 20 лет управления страной появляются. Ещё лет 30 надо чтобы такое родить на счёт переработки нефти, зерна, алмазов и т.д. 20

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика