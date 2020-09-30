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https://ria.ru/20200930/putin-1577981140.html
Путин поручил запретить вывоз необработанных лесоматериалов
Президент РФ Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из РФ необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:08
2020-09-30T10:42
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из РФ необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород."Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Так, как и было предложено вице-премьером", - сказал он на совещании в режиме видеоконференции по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.
https://ria.ru/20200930/vyrubka-1577983114.html
Совершенно правильное решение! Но зачем ждать ещё 14 месяцев? За это время сколько сотен миллионов тонн круглого леса уйдут в Китай? Такое впечатление, что хищникам дозволяется спокойно завершить все свои дела.
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Ого какие прояснения за 20 лет управления страной появляются. Ещё лет 30 надо чтобы такое родить на счёт переработки нефти, зерна, алмазов и т.д.
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РИА Новости
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владимир путин, экономика

Путин поручил запретить вывоз необработанных лесоматериалов

10:08 30.09.2020 (обновлено: 10:42 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из РФ необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.
"Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Так, как и было предложено вице-премьером", - сказал он на совещании в режиме видеоконференции по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.
Лесовоз везет древесину в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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