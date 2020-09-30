https://ria.ru/20200930/pushkov-1578009362.html
Пушков прокомментировал фразу Байдена о "щенке Путина"
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова кандидата в президенты США Джо Байдена, назвавшего действующего президента Дональда Трампа "щенком Путина". РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T16:20
2020-09-30T16:20
2020-09-30T16:20
дональд трамп
алексей пушков
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. </strong>Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> прокомментировал слова кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, назвавшего действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> "щенком Путина".Пушков отметил, что во время дебатов Байден, пытаясь нанести удар по оппоненту, сам того не желая, снова подтвердил международный авторитет российского президента."И тем не менее: Путин не сходит с уст ведущих политиков США и выглядит весомо. А вот себя Байден изображает героем: как же, "не поддался на уловки" самого Путина!" - написал сенатор в своем <a href="https://t.me/alexey_pushkov" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале.</a>Первые дебаты действующего президента США Дональда Трампа и кандидата на пост главы американского государства от демократов Джо Байдена прошли во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Cleveland/" target="_blank" data-auto="true">Кливленде</a>, они продолжались 96 минут и отметились тем, что кандидаты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения.Трампу и Байдену предстоят еще два раунда дебатов, также один раунд проведут кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харрис. Президентские выборы состоятся в США 3 ноября.
https://ria.ru/20200930/bayden-1577978521.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, алексей пушков, джо байден, владимир путин, сша, в мире