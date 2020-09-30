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https://ria.ru/20200930/pushkov-1578009362.html
Пушков прокомментировал фразу Байдена о "щенке Путина"
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова кандидата в президенты США Джо Байдена, назвавшего действующего президента Дональда Трампа "щенком Путина". РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T16:20
2020-09-30T16:20
дональд трамп
алексей пушков
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. </strong>Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> прокомментировал слова кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, назвавшего &nbsp;действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> "щенком Путина".Пушков отметил, что во время дебатов Байден, пытаясь нанести удар по оппоненту, сам того не желая, снова подтвердил международный авторитет российского президента."И тем не менее: Путин не сходит с уст ведущих политиков США и выглядит весомо. А вот себя Байден изображает героем: как же, "не поддался на уловки" самого Путина!" - написал сенатор в своем <a href="https://t.me/alexey_pushkov" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале.</a>Первые дебаты действующего президента США Дональда Трампа и кандидата на пост главы американского государства от демократов Джо Байдена прошли во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Cleveland/" target="_blank" data-auto="true">Кливленде</a>, они продолжались 96 минут и отметились тем, что кандидаты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения.Трампу и Байдену предстоят еще два раунда дебатов, также один раунд проведут кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харрис. Президентские выборы состоятся в США 3 ноября.
https://ria.ru/20200930/bayden-1577978521.html
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дональд трамп, алексей пушков, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Пушков прокомментировал фразу Байдена о "щенке Путина"

16:20 30.09.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова кандидата в президенты США Джо Байдена, назвавшего  действующего президента Дональда Трампа "щенком Путина".
Пушков отметил, что во время дебатов Байден, пытаясь нанести удар по оппоненту, сам того не желая, снова подтвердил международный авторитет российского президента.
"И тем не менее: Путин не сходит с уст ведущих политиков США и выглядит весомо. А вот себя Байден изображает героем: как же, "не поддался на уловки" самого Путина!" - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Первые дебаты действующего президента США Дональда Трампа и кандидата на пост главы американского государства от демократов Джо Байдена прошли во вторник в Кливленде, они продолжались 96 минут и отметились тем, что кандидаты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения.
Трампу и Байдену предстоят еще два раунда дебатов, также один раунд проведут кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харрис. Президентские выборы состоятся в США 3 ноября.
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Дональд ТрампАлексей ПушковДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
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