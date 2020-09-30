https://ria.ru/20200930/pugacheva-1578009529.html

Пугачева прокомментировала сообщения о разводе с Галкиным

Российская певица Алла Пугачева ответила на слухи о разводе с шоуменом Максимом Галкиным. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T16:22

2020-09-30T16:22

2020-09-30T16:22

максим галкин

алла пугачева

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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Российская певица <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Алла Пугачева</a> ответила на слухи о разводе с шоуменом <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максимом Галкиным</a>.Она опубликовала в инстаграме видео, на котором спела свою песню "Осенние листья", слегка изменив текст. <strong>"</strong>И счастлив лишь тот, в ком сердце поет, с кем рядом Максимка идет", — спела Пугачева."Понятно?" — спросила она у подписчиков.Ранее Галкин прокомментировал слухи о разводе с певицей фразой "не дождетесь, сплетники".

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим галкин, алла пугачева