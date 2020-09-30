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Пугачева прокомментировала сообщения о разводе с Галкиным
Российская певица Алла Пугачева ответила на слухи о разводе с шоуменом Максимом Галкиным. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T16:22
2020-09-30T16:22
максим галкин
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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Российская певица <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Алла Пугачева</a> ответила на слухи о разводе с шоуменом <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максимом Галкиным</a>.Она опубликовала в инстаграме видео, на котором спела свою песню "Осенние листья", слегка изменив текст. <strong>"</strong>И счастлив лишь тот, в ком сердце поет, с кем рядом Максимка идет", — спела Пугачева."Понятно?" — спросила она у подписчиков.Ранее Галкин прокомментировал слухи о разводе с певицей фразой "не дождетесь, сплетники".
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РИА Новости
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максим галкин, алла пугачева

Пугачева прокомментировала сообщения о разводе с Галкиным

16:22 30.09.2020
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАлла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российская певица Алла Пугачева ответила на слухи о разводе с шоуменом Максимом Галкиным.
Она опубликовала в инстаграме видео, на котором спела свою песню "Осенние листья", слегка изменив текст.
"И счастлив лишь тот, в ком сердце поет, с кем рядом Максимка идет", — спела Пугачева.
"Понятно?" — спросила она у подписчиков.
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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Ранее Галкин прокомментировал слухи о разводе с певицей фразой "не дождетесь, сплетники".
 
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Максим ГалкинАлла Пугачева
 
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