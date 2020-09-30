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Бывшая студентка СПбГУ рассказала, как историк Соколов избил ее
Бывшая студентка Санкт-Петербургского государственного университета Екатерина Пржигодзкая рассказала о побоях, которые ей нанес в 2008 году историк Олег... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:22
2020-09-30T20:34
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
санкт-петербургский государственный университет
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Бывшая студентка <a href="http://ria.ru/organization_Sankt_Peterburgskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургского государственного университета</a> Екатерина Пржигодзкая рассказала о побоях, которые ей нанес в 2008 году историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Ещенко</a>, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a>."В ноябре 2008 года он применил ко мне физическую силу, он вел себя агрессивно и очень жестоко, обзывал меня, привязал к стулу, он стал наносить удары, включил утюг в розетку и стал угрожать убийством, в какой-то момент он стал меня душить. Все это происходило при свечах", — заявила женщина.По ее словам, поводом послужило ее решение расстаться с Соколовым, с которым они были в близких отношениях. Пржигодзкая добавила, что зафиксировала побои в больнице и подала заявление в полицию, но дело так и не возбудили.Ранее Петроградский райсуд принял к производству исковое заявление Соколова к Пржигодзкой и ООО "ГПМ Развлекательное телевидение" о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он требует опровергнуть сведения, размещенные на видеоплатформе Premier в фильме "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона", удалить фильм и взыскать с ответчиков по одной тысяче рублей компенсации морального вреда.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. На суде по избранию меры пресечения Соколов признался в содеянном, мотивом преступления назвав ссору на почве ревности. Но уже на суде он отказался отвечать на вопрос о признании вины.
https://ria.ru/20200923/eschenko-1577657205.html
https://ria.ru/20200922/sokolov-1577628636.html
Избивал при свечах - да он романтик... ;)
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санкт-петербург
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург, происшествия

Бывшая студентка СПбГУ рассказала, как историк Соколов избил ее

14:22 30.09.2020 (обновлено: 20:34 30.09.2020)
 
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаБывшая студентка Петербургского университета Екатерина Пржигодзкая во время судебного заседания
Бывшая студентка Петербургского университета Екатерина Пржигодзкая во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Бывшая студентка Санкт-Петербургского государственного университета Екатерина Пржигодзкая рассказала о побоях, которые ей нанес в 2008 году историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда Петербурга.
"В ноябре 2008 года он применил ко мне физическую силу, он вел себя агрессивно и очень жестоко, обзывал меня, привязал к стулу, он стал наносить удары, включил утюг в розетку и стал угрожать убийством, в какой-то момент он стал меня душить. Все это происходило при свечах", — заявила женщина.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 14:14
Судмедэксперт назвал причину смерти Ещенко
По ее словам, поводом послужило ее решение расстаться с Соколовым, с которым они были в близких отношениях. Пржигодзкая добавила, что зафиксировала побои в больнице и подала заявление в полицию, но дело так и не возбудили.
Ранее Петроградский райсуд принял к производству исковое заявление Соколова к Пржигодзкой и ООО "ГПМ Развлекательное телевидение" о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он требует опровергнуть сведения, размещенные на видеоплатформе Premier в фильме "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона", удалить фильм и взыскать с ответчиков по одной тысяче рублей компенсации морального вреда.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. На суде по избранию меры пресечения Соколов признался в содеянном, мотивом преступления назвав ссору на почве ревности. Но уже на суде он отказался отвечать на вопрос о признании вины.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 22:20
Обвиняемый в убийстве историк Соколов подал в суд на бывшую сожительницу
 
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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