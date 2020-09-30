https://ria.ru/20200930/przhigodzkaya-1578000642.html

Бывшая студентка СПбГУ рассказала, как историк Соколов избил ее

Бывшая студентка Санкт-Петербургского государственного университета Екатерина Пржигодзкая рассказала о побоях, которые ей нанес в 2008 году историк Олег... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T14:22

2020-09-30T14:22

2020-09-30T20:34

анастасия ещенко

олег соколов (доцент спбгу)

убийство девушки доцентом спбгу

санкт-петербургский государственный университет

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Бывшая студентка <a href="http://ria.ru/organization_Sankt_Peterburgskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургского государственного университета</a> Екатерина Пржигодзкая рассказала о побоях, которые ей нанес в 2008 году историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Ещенко</a>, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a>."В ноябре 2008 года он применил ко мне физическую силу, он вел себя агрессивно и очень жестоко, обзывал меня, привязал к стулу, он стал наносить удары, включил утюг в розетку и стал угрожать убийством, в какой-то момент он стал меня душить. Все это происходило при свечах", — заявила женщина.По ее словам, поводом послужило ее решение расстаться с Соколовым, с которым они были в близких отношениях. Пржигодзкая добавила, что зафиксировала побои в больнице и подала заявление в полицию, но дело так и не возбудили.Ранее Петроградский райсуд принял к производству исковое заявление Соколова к Пржигодзкой и ООО "ГПМ Развлекательное телевидение" о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он требует опровергнуть сведения, размещенные на видеоплатформе Premier в фильме "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона", удалить фильм и взыскать с ответчиков по одной тысяче рублей компенсации морального вреда.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. На суде по избранию меры пресечения Соколов признался в содеянном, мотивом преступления назвав ссору на почве ревности. Но уже на суде он отказался отвечать на вопрос о признании вины.

https://ria.ru/20200923/eschenko-1577657205.html

https://ria.ru/20200922/sokolov-1577628636.html

Владимир Владимирович Воронцов Избивал при свечах - да он романтик... ;) 28

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санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург, происшествия