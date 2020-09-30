Силовики сорвали танцевальный протест в Минске
19:36 30.09.2020 (обновлено: 21:20 30.09.2020)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники милиции и участники акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 30 сен - РИА Новости. Силовики пресекли проведение танцевального протеста, который оппозиционно настроенные девушки планировали устроить у входа в парк Горького в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.
Уже до начала планируемой акции у входа в парк дежурил микроавтобус с силовиками и несколько журналистов. Опасаясь задержаний, девушки решили провести свою акцию на противоположной стороне парка. Здесь собрались несколько девушек с цветами, но к месту сбора снова подъехал микроавтобус, из которого вышли силовики, девушки убежали вглубь парка.
Вместе с тем несколько девушек все же рискнули станцевать перед силовиками: одна - прямо перед микроавтобусом, где дежурили силовики, еще две - на небольшом расстоянии. Спустя некоторое время девушки разошлись.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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