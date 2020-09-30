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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200930/protest-1578021509.html
Силовики сорвали танцевальный протест в Минске
Силовики пресекли проведение танцевального протеста, который оппозиционно настроенные девушки планировали устроить у входа в парк Горького в центре Минска,... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T19:36
2020-09-30T21:20
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 30 сен - РИА Новости.</strong> Силовики пресекли проведение танцевального протеста, который оппозиционно настроенные девушки планировали устроить у входа в парк Горького в центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минска</a>, передает корреспондент РИА Новости.Уже до начала планируемой акции у входа в парк дежурил микроавтобус с силовиками и несколько журналистов. Опасаясь задержаний, девушки решили провести свою акцию на противоположной стороне парка. Здесь собрались несколько девушек с цветами, но к месту сбора снова подъехал микроавтобус, из которого вышли силовики, девушки убежали вглубь парка.Вместе с тем несколько девушек все же рискнули станцевать перед силовиками: одна - прямо перед микроавтобусом, где дежурили силовики, еще две - на небольшом расстоянии. Спустя некоторое время девушки разошлись.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200930/minsk-1578007856.html
Плохим танцорам вечно силовики мешают...
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Такие же девушки на Украине коктейли Молотова готовили, от которых потом люди живьём сгорали. Овцы, стадо. Мозгов у мухи больше.
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минск
белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Силовики сорвали танцевальный протест в Минске

19:36 30.09.2020 (обновлено: 21:20 30.09.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники милиции и участники акции протеста в Минске
Сотрудники милиции и участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 30 сен - РИА Новости. Силовики пресекли проведение танцевального протеста, который оппозиционно настроенные девушки планировали устроить у входа в парк Горького в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.
Уже до начала планируемой акции у входа в парк дежурил микроавтобус с силовиками и несколько журналистов. Опасаясь задержаний, девушки решили провести свою акцию на противоположной стороне парка. Здесь собрались несколько девушек с цветами, но к месту сбора снова подъехал микроавтобус, из которого вышли силовики, девушки убежали вглубь парка.
Вместе с тем несколько девушек все же рискнули станцевать перед силовиками: одна - прямо перед микроавтобусом, где дежурили силовики, еще две - на небольшом расстоянии. Спустя некоторое время девушки разошлись.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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Сотрудники ОМОНа задерживают участника несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 15:55Протесты в Белоруссии
Минская милиция подтвердила, что применила газ во время протеста
 
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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