https://ria.ru/20200930/protest-1578021509.html

Силовики сорвали танцевальный протест в Минске

Силовики пресекли проведение танцевального протеста, который оппозиционно настроенные девушки планировали устроить у входа в парк Горького в центре Минска,... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T19:36

2020-09-30T19:36

2020-09-30T21:20

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 30 сен - РИА Новости.</strong> Силовики пресекли проведение танцевального протеста, который оппозиционно настроенные девушки планировали устроить у входа в парк Горького в центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минска</a>, передает корреспондент РИА Новости.Уже до начала планируемой акции у входа в парк дежурил микроавтобус с силовиками и несколько журналистов. Опасаясь задержаний, девушки решили провести свою акцию на противоположной стороне парка. Здесь собрались несколько девушек с цветами, но к месту сбора снова подъехал микроавтобус, из которого вышли силовики, девушки убежали вглубь парка.Вместе с тем несколько девушек все же рискнули станцевать перед силовиками: одна - прямо перед микроавтобусом, где дежурили силовики, еще две - на небольшом расстоянии. Спустя некоторое время девушки разошлись.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200930/minsk-1578007856.html

Игорь Земский Плохим танцорам вечно силовики мешают... 71

piligrimwl Такие же девушки на Украине коктейли Молотова готовили, от которых потом люди живьём сгорали. Овцы, стадо. Мозгов у мухи больше. 50

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минск

белоруссия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире