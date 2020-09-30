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В Минпромторге сообщили, что нашли иностранные утюги с прослушкой
Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак, сообщил журналистам, что в России нашли утюги иностранного производства... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T09:45
2020-09-30T11:26
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
безопасность
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<strong>ЯЛТА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Директор департамента радиоэлектронной промышленности <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> России Василий Шпак, сообщил журналистам, что в России нашли утюги иностранного производства со встроенной прослушкой."Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то (способ связи. — Прим. ред.)", — рассказал Шпак.По его словам, закладки в электротехнике не выдумка.
https://ria.ru/20200930/iphone-1577979657.html
Ещё лет 5 назад было известно это. Китайцы в чайники вставляли электронику, которая ловила ближайшие линии вайфая и заносили вирусы. Расчет был на офисы. Точечные партии в самые большие города. Про микрофоны бред, куда информацию записывать и как передавать? А если вирус через вайфай зайдет то и микро от компа использует и что нужно запишет.
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Надо миксер проверить
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), безопасность

В Минпромторге сообщили, что нашли иностранные утюги с прослушкой

09:45 30.09.2020 (обновлено: 11:26 30.09.2020)
 
© Depositphotos / AntonMatyukhaУтюг
Утюг - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Depositphotos / AntonMatyukha
Читать ria.ru в
ЯЛТА, 30 сен — РИА Новости. Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак, сообщил журналистам, что в России нашли утюги иностранного производства со встроенной прослушкой.
"Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то (способ связи. — Прим. ред.)", — рассказал Шпак.
По его словам, закладки в электротехнике не выдумка.
Скриншот из видео Apple Event — September 15 - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Безопасность
 
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