https://ria.ru/20200930/proslushka-1577980030.html

В Минпромторге сообщили, что нашли иностранные утюги с прослушкой

Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак, сообщил журналистам, что в России нашли утюги иностранного производства... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T09:45

2020-09-30T09:45

2020-09-30T11:26

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

безопасность

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<strong>ЯЛТА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Директор департамента радиоэлектронной промышленности <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> России Василий Шпак, сообщил журналистам, что в России нашли утюги иностранного производства со встроенной прослушкой."Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то (способ связи. — Прим. ред.)", — рассказал Шпак.По его словам, закладки в электротехнике не выдумка.

https://ria.ru/20200930/iphone-1577979657.html

Иван Широн Ещё лет 5 назад было известно это. Китайцы в чайники вставляли электронику, которая ловила ближайшие линии вайфая и заносили вирусы. Расчет был на офисы. Точечные партии в самые большие города. Про микрофоны бред, куда информацию записывать и как передавать? А если вирус через вайфай зайдет то и микро от компа использует и что нужно запишет. 164

O J Надо миксер проверить 149

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), безопасность