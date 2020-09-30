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Путин подписал указ о призыве на военную службу
Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в октябре — декабре, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T21:34
2020-09-30T22:37
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал указ о призыве на военную службу в октябре — декабре, сообщили в пресс-службе Кремля.В документе отмечается, что в этот период призовут 128 тысяч россиян от 18 до 27 лет, не находящихся в запасе и подлежащих призыву в соответствии с законом.Осенью 2019 года в армию пошли 132 тысячи человек, весной 2020-го — 135 тысяч.Как сообщал накануне начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский, все мероприятия будут проходить с учетом эпидемиологической обстановки. По его словам, военкоматы обеспечили достаточным количеством средств защиты.Генерал напомнил, что весной новобранцев доставляли к месту службы в отдельных прицепных вагонах, а также рейсами военно-транспортной и гражданской авиации. Возможность контактов призывников с посторонними исключалась. На случай, если военнослужащий заболевал в пути, в эшелонах предусмотрели вагоны-изоляторы.
https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575341822.html
Обязательный призыв в армию -это пережиток крепостной системы. А сама служба в армии-потеренное время.
155
По сравнению с тем как мы служили срочную в 93 - 95, сейчас это как выезд на сборы юнармии ))
95
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россия
РИА Новости
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60
россия, вооруженные силы рф, владимир путин

Путин подписал указ о призыве на военную службу

21:34 30.09.2020 (обновлено: 22:37 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПризывники перед отправкой на службу в Президентский полк в музее сборного пункта Краснодарского края
Призывники перед отправкой на службу в Президентский полк в музее сборного пункта Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в октябре — декабре, сообщили в пресс-службе Кремля.
В документе отмечается, что в этот период призовут 128 тысяч россиян от 18 до 27 лет, не находящихся в запасе и подлежащих призыву в соответствии с законом.
Осенью 2019 года в армию пошли 132 тысячи человек, весной 2020-го — 135 тысяч.
Как сообщал накануне начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский, все мероприятия будут проходить с учетом эпидемиологической обстановки. По его словам, военкоматы обеспечили достаточным количеством средств защиты.
Генерал напомнил, что весной новобранцев доставляли к месту службы в отдельных прицепных вагонах, а также рейсами военно-транспортной и гражданской авиации. Возможность контактов призывников с посторонними исключалась. На случай, если военнослужащий заболевал в пути, в эшелонах предусмотрели вагоны-изоляторы.
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РоссияВооруженные силы РФВладимир Путин
 
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