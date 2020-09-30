https://ria.ru/20200930/prisadki-1578008302.html

Chevron представила новую технологию производства присадок

Компания Chevron представила Texaco Delo 600 ADF — новую революционную технологию производства присадок, позволяющую значительно уменьшить засорение сажевых... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T16:18

2020-09-30T16:18

2020-09-30T16:18

пресс-релизы

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<strong>МОСКВА, 30 сен - Пресс-служба компании Chevron</strong>. Компания Chevron представила Texaco Delo 600 ADF — новую революционную технологию производства присадок, позволяющую значительно уменьшить засорение сажевых фильтров дизельных двигателей (DPF), продлить срок их службы в 2,5 раза и дополнительно экономить 3% топлива на протяжении всего жизненного цикла техники.О новом продукте на онлайн-презнтации рассказали главный коммерческий бренд-менеджер Роммель Атиенца (Rommel Atienza) и старший инженер Шон Уитэйкр (Shawn Whitacre).По их словам, новое моторное масло Texaco Delo 600 ADF с запатентованной технологией OMNIMAX предназначено для мощных дизельных двигателей с сажевыми фильтрами. Благодаря особой структуре и присадкам в составе смазочного материала, его применение позволяет заметно снизить эксплуатационные затраты. Так, на 3% снижается расход топлива, а срок службы сажевого фильтра возрастает в 2,5 раза. Рабочие поверхности надежно защищаются от сухого контакта за счет плотного покрытия масляной плёнкой, что даёт возможность отсрочить капитальный и любой другой ремонт. В дизельных моделях фильтр DPF со временем забивается частицами сажи, которые оседают на его поверхности. Это ухудшает пропускную способность фильтра и усложняет выход выхлопных газов, что может привести к ухудшению динамических характеристик и перебоям в работе ДВС. Для решения проблемы проводят пассивную либо активную регенерацию фильтра. Если сажевый фильтр пришел в негодность, его приходится менять в сборе – регенерация не поможет. Если для регламентного обслуживания применять масло Texaco Delo 600 ADF, за счет увеличения эксплуатационного ресурса фильтра удастся сэкономить на его регенерации или замене. При годовых пробегах в 30 тысяч километров сумма экономии уже становится солидной.Особенности масла Texaco Delo 600 ADFПри производстве Texaco Delo 600 ADF используется запатентованная корпорацией Chevron технология OMNIMAX. Масло подходит для любой техники, в том числе для грузовиков и внедорожных моделей, двигатели которых испытывают повышенные нагрузки. Оно содержит всего 0,4% сульфатной золы. Допустимая же норма по спецификациям API и ACEA составляет 1%. Поводом для разработки Texaco Delo 600 ADF стало желание помочь нашим заказчикам значительно снизить эксплуатационные расходы, не нарушая норм регулирования выбросов в атмосферу для внедорожной техники. В 1999 году вступили в силу европейские стандарты Stage I для двигателей внедорожной техники (NRMM), а в последующие годы были приняты более жесткие нормы, касающиеся содержания окcидов азота и твердых частиц в отработавших газах. Стандарты Stage V предусматривают широкое применение сажевых фильтров, способствующее весьма эффективному снижению выбросов твердых частиц в атмосферу.<em>Роммель Атиенца: </em>"Слабая сторона сажевых фильтров дизельных двигателей состоит в том, что принцип их действия изначально основан на повышенном расходе топлива, ведь для выжигания скопившейся сажи необходимо большое количество тепловой энергии. Это приводит к повышенным затратам на эксплуатацию, увеличивает затраты на ТО, вынуждает внедрять дополнительные датчики. Это и стало первопричиной появления Texaco Delo 600 ADF – масла, которое значительно снижает скорость засорения сажевых фильтров дизельных двигателей, увеличивая срок их службы в 2,5 раза".На сегмент дорожной техники также значительно повлиял тот факт, что здесь применяется система снижения токсичности отработавших газов, которая требует обслуживания. Системы с сажевыми фильтрами дизельных двигателей используются уже многие годы, но до сих пор появляются сообщения о проблемах в их работе, особенно в регионах, где отмечаются проблемы с качеством топлива. Независимые исследованияСогласно исследованию, проведенному в 2020 году в Великобритании компанией Texaco Lubricants, 67% респондентов сообщили о проблемах с системами снижения токсичности отработавших газов, причем многие из неисправностей, по их заявлениям, были связаны с сажевыми фильтрами дизельных двигателей.Примерно половина респондентов заявили, что сталкивались с необходимостью принудительной ручной регенерации сажевых фильтров для восстановления их работоспособности: это внеплановая работа по обслуживанию, для которой грузовой автомобиль нужно снять с рейса, а при ее проведении также сжигается топливо. Чаще всего сообщалось о таких проблемах, как засорение сажевого фильтра, при котором требовалась его очистка или замена.Как отметил Роммель Атиенца, системы с сажевыми фильтрами дизельных двигателей сейчас используются не только для дорожной техники, но и для спецтехники в строительстве, при добыче полезных ископаемых закрытым способом, при открытой разработке карьеров, в энергетике, сельском и лесном хозяйствах. Поэтому логично предположить, что эксплуатация данной техники также будет усложняться из-за засорения сажевого фильтра. Уменьшение образования сажи в сажевых фильтрахСажевый фильтр дизельного двигателя задерживает до 98% выбрасываемых твердых частиц в виде сажи и золы, большая часть которых выжигается в ходе стандартных циклов регенерации этих фильтров. Однако зола является негорючим веществом, которое образуется из-за наличия металлических присадок в смазочном материале. Это значит, что со временем сажевые фильтры засорятся, владельцы техники и автопарка будут вынуждены восстанавливать их работоспособность, понесут убытки из-за простоев. Если в сажевом фильтре будет слишком много сажи и золы, то большое количество теплоты, образующееся в ходе регенерации, может привести к выходу фильтра из строя, а стоимость его замены порой достигает десятков тысяч рублей. При засорении сажевого фильтра еще и увеличивается расход топлива.Но в случае с маслом Texaco Delo 600 преимущества не ограничиваются защитой сажевого фильтра. Это моторное масло отличается исключительно высокой стойкостью к окислению, что позволяет увеличить интервал его замены. Работает оно так же долго, как и другие продукты Texaco. Например, Delo 400, что подтверждено независимыми исследованиями, в ходе которых отмечена надежная защита клапанного механизма и эффективное удаление отложений с поршней. Вся линейка новых моторных масел - Delo 600 ADF 15W-40 и Delo 600 ADF 10W-30 поступила в продажу с 1 июля 2020 года. Cправка о корпорации ChevronКорпорация Chevron — одна крупнейших в мире интегрированных энергетических компаний. Её подразделения работают по всему миру, поэтому она представлена буквально во всех сегментах энергетической отрасли. Деятельность Chevron включает разработку, добычу и транспортировку нефти и природного газа, переработку, сбыт топлива и смазочных материалов для транспортных средств, производство и продажу нефтехимической продукции, присадок, производство электроэнергии. Штаб-квартира Chevron находится в городе Сан-Рамон, штат Калифорния. Более подробную информацию о Chevron смотрите <a href="http://www.chevron.com" target="_blank">на сайте</a>.Контакты для получения дополнительной информации:Анастасия Аверина, <a href="mailto:a.averina@teamone.one" target="_blank">a.averina@teamone.one</a>; тел.: +7 (931) 963-03-87.Партнерский материал. 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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы