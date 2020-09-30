https://ria.ru/20200930/prigovor-1578022903.html

Куратора "группы смерти" приговорили к восьми годам лишения свободы

Кураторы "группы смерти" получили восемь лет лишения свободы и шесть лет условного лишения свободы, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T20:19

2020-09-30T20:19

2020-09-30T20:19

ханты-мансийский автономный округ

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Кураторы "группы смерти" получили восемь лет лишения свободы и шесть лет условного лишения свободы, сообщается на <a href="https://sledcom.ru/news/item/1504092/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Отмечается, что с октября по декабрь 2016 года житель <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийского автономного округа</a> и жительница Ямало-Ненецкого автономного округа общались со школьницей через социальную сеть."Поэтапно они подавляли волю девочки, устанавливая контроль над ее сознанием, давая указания, выдвигая требования, а также принуждая к совершению действий по причинению себе повреждений", - говорится в сообщении.В последнем задании они потребовали от девочки выполнения действий, последствия которых несовместимы с жизнью. Родители успели вмешаться, и трагедии не произошло. Школьнице оказали психологическую помощь.Следователи установили, что умысел участников был направлен именно на убийство ребенка. Фигуранты признаны виновными по статье УК РФ "покушение на убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору"."Приговором суда Толмачёву назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а Синельниковой – шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200620/1573186152.html

https://ria.ru/20200111/1563278256.html

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ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), происшествия