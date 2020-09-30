https://ria.ru/20200930/prigovor-1578016474.html
Жителя Урала приговорили к 3,5 года колонии за убийство двух котов
Тугулымский районный суд приговорил местного жителя к трем годам и шести месяцам исправительной колонии строгого режима за убийство двух котов. Об этом сообщила РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T17:52
2020-09-30T17:52
2020-09-30T22:24
свердловская область
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен — РИА Новости.</strong> Тугулымский районный суд приговорил местного жителя к трем годам и шести месяцам исправительной колонии строгого режима за убийство двух котов. Об этом сообщила прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/">Свердловской области</a>.По версии следствия, в январе 2020 года Алексей Кромзин насмерть избил животных металлической кочергой. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Во время инцидента дома находилась его пожилая мать.В суде злоумышленник заявил, что убил котов, потому что они ему мешали.Кромзина признали виновным по статье УК РФ "Жестокое обращение с несколькими животными в целях причинения им боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее их гибель".Как отметили в прокуратуре, приговор еще не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20200924/shtraf-1577698873.html
Vasya Ivanov
Психически здоровый человек не станет избивать беззащитное животное.
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5
свердловская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен — РИА Новости.
Тугулымский районный суд приговорил местного жителя к трем годам и шести месяцам исправительной колонии строгого режима за убийство двух котов. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области
.
По версии следствия, в январе 2020 года Алексей Кромзин насмерть избил животных металлической кочергой. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Во время инцидента дома находилась его пожилая мать.
В суде злоумышленник заявил, что убил котов, потому что они ему мешали.
Кромзина признали виновным по статье УК РФ "Жестокое обращение с несколькими животными в целях причинения им боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее их гибель".
Как отметили в прокуратуре, приговор еще не вступил в законную силу.