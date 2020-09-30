https://ria.ru/20200930/prigovor-1578016474.html

Жителя Урала приговорили к 3,5 года колонии за убийство двух котов

Тугулымский районный суд приговорил местного жителя к трем годам и шести месяцам исправительной колонии строгого режима за убийство двух котов. Об этом сообщила РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T17:52

2020-09-30T17:52

2020-09-30T22:24

свердловская область

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен — РИА Новости.</strong> Тугулымский районный суд приговорил местного жителя к трем годам и шести месяцам исправительной колонии строгого режима за убийство двух котов. Об этом сообщила прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/">Свердловской области</a>.По версии следствия, в январе 2020 года Алексей Кромзин насмерть избил животных металлической кочергой. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Во время инцидента дома находилась его пожилая мать.В суде злоумышленник заявил, что убил котов, потому что они ему мешали.Кромзина признали виновным по статье УК РФ "Жестокое обращение с несколькими животными в целях причинения им боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее их гибель".Как отметили в прокуратуре, приговор еще не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20200924/shtraf-1577698873.html

Vasya Ivanov Психически здоровый человек не станет избивать беззащитное животное. 32

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свердловская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, происшествия