https://ria.ru/20200930/premiya-1578007754.html
ВТБ получил премию журнала Asiamoney
ВТБ получил премию журнала Asiamoney New Silk Road Finance Awards в двух номинациях в рамках инициативы "Один пояс, один путь", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T15:54
2020-09-30T15:54
2020-09-30T15:54
втб
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_VTB" target="_blank">ВТБ</a> получил премию журнала Asiamoney New Silk Road Finance Awards в двух номинациях в рамках инициативы "Один пояс, один путь", сообщает пресс-служба банка.Как отметили в пресс-службе, в рамках инициативы "Один пояс, один путь" ВТБ активно поддерживает торговые отношения российских компаний с азиатскими партнерами. Торговое и экспортное финансирование также широко используется в долгосрочных и инфраструктурных проектах, помогая существенно снизить связанные с такими проектами риски. Банк предоставляет клиентам, имеющим торговые контракты с китайскими контрагентами, полный спектр услуг, включая финансирование отсрочек по аккредитивам и гарантии. Банк также активно сотрудничает с китайским экспортно-кредитным агентством Sinosure, являясь единственным российским банком с полноценной банковской лицензией в материковом Китае."Инициатива "Один пояс, один путь" вносит важный вклад в устойчивый экономический рост Азии, предоставляет возможности для участия региона в международной торговле. Полученные награды подтверждают лидирующие позиции ВТБ на азиатском направлении в части финансирования торговых потоков и поддержки клиентов в реализации крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии бизнеса торгового и экспортного финансирования в азиатском регионе, в том числе в рамках данной инициативы", – привели в пресс-службе комментарий первого заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Юрия Соловьева.
https://ria.ru/20200928/tsifrovizatsiya-1577914419.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости
. ВТБ
получил премию журнала Asiamoney New Silk Road Finance Awards в двух номинациях в рамках инициативы "Один пояс, один путь", сообщает пресс-служба банка.
ВТБ отмечен как лучший банк в регионах Центральная и Восточная Европа, Центральная и Западная Азия за активное продвижение инициативы "Один пояс, один путь", а также как лучший банк в области финансирования в рамках инициативы в указанных регионах - за операции на рынках капитала и торговое финансирование.
Как отметили в пресс-службе, в рамках инициативы "Один пояс, один путь" ВТБ активно поддерживает торговые отношения российских компаний с азиатскими партнерами. Торговое и экспортное финансирование также широко используется в долгосрочных и инфраструктурных проектах, помогая существенно снизить связанные с такими проектами риски. Банк предоставляет клиентам, имеющим торговые контракты с китайскими контрагентами, полный спектр услуг, включая финансирование отсрочек по аккредитивам и гарантии. Банк также активно сотрудничает с китайским экспортно-кредитным агентством Sinosure, являясь единственным российским банком с полноценной банковской лицензией в материковом Китае.
"Инициатива "Один пояс, один путь" вносит важный вклад в устойчивый экономический рост Азии, предоставляет возможности для участия региона в международной торговле. Полученные награды подтверждают лидирующие позиции ВТБ на азиатском направлении в части финансирования торговых потоков и поддержки клиентов в реализации крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии бизнеса торгового и экспортного финансирования в азиатском регионе, в том числе в рамках данной инициативы", – привели в пресс-службе комментарий первого заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Юрия Соловьева.