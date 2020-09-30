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Индексацию зарплаты помощников депутатов и сенаторов могут приостановить
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о приостановлении индексации зарплат помощников депутатов и сенаторов до 1 января 2022 года, документ опубликован РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:28
2020-09-30T14:28
законодательство
совет федерации рф
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Правительство РФ внесло в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект о приостановлении индексации зарплат помощников депутатов и сенаторов до 1 января 2022 года, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Согласно действующему законодательству (часть первая статьи 40 ФЗ "О статусе члена <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации") размер фонда оплаты труда помощников члена СФ, депутата ГД индексируется в соответствии с федеральным законом о бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции."Проектом федерального закона... предусмотрено приостановление действия части первой статьи 40 Федерального закона № З-ФЗ до 1 января 2022 года", - говорится в документе.
https://ria.ru/20200923/pensii-1577661988.html
Бюджетникам с начало подымите зарплаты, а потом себе. Сколько была пенсия при курсе в 60руб, а сколько сейчас при курсе 90руб? Найди разницу?
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РИА Новости
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законодательство, совет федерации рф, госдума рф, политика

Индексацию зарплаты помощников депутатов и сенаторов могут приостановить

14:28 30.09.2020
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о приостановлении индексации зарплат помощников депутатов и сенаторов до 1 января 2022 года, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Согласно действующему законодательству (часть первая статьи 40 ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации") размер фонда оплаты труда помощников члена СФ, депутата ГД индексируется в соответствии с федеральным законом о бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции.
"Проектом федерального закона... предусмотрено приостановление действия части первой статьи 40 Федерального закона № З-ФЗ до 1 января 2022 года", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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ЗаконодательствоСовет Федерации РФГосдума РФПолитика
 
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