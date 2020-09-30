https://ria.ru/20200930/pravitelstvo-1578001045.html

Индексацию зарплаты помощников депутатов и сенаторов могут приостановить

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о приостановлении индексации зарплат помощников депутатов и сенаторов до 1 января 2022 года, документ опубликован РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T14:28

2020-09-30T14:28

2020-09-30T14:28

законодательство

совет федерации рф

госдума рф

политика

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Правительство РФ внесло в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект о приостановлении индексации зарплат помощников депутатов и сенаторов до 1 января 2022 года, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Согласно действующему законодательству (часть первая статьи 40 ФЗ "О статусе члена <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации") размер фонда оплаты труда помощников члена СФ, депутата ГД индексируется в соответствии с федеральным законом о бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции."Проектом федерального закона... предусмотрено приостановление действия части первой статьи 40 Федерального закона № З-ФЗ до 1 января 2022 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20200923/pensii-1577661988.html

Vagner Tusk Бюджетникам с начало подымите зарплаты, а потом себе. Сколько была пенсия при курсе в 60руб, а сколько сейчас при курсе 90руб? Найди разницу? 15

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

законодательство, совет федерации рф, госдума рф, политика