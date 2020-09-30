https://ria.ru/20200930/pozhar-1578026850.html

При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек

Один человек погиб, четверо взрослых и ребёнок спасены при пожаре в квартире на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T23:36

2020-09-30T23:36

2020-09-30T23:36

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Один человек погиб, четверо взрослых и ребёнок спасены при пожаре в квартире на западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.Пожар в квартире на площади в 10 квадратных метров произошел по адресу улица 1-я Рейсовая, дом 5. На данный момент возгорание ликвидировано."Всего спасено пять человек. С третьего этажа спасено три человека, из них один ребёнок. Со второго этажа спасено два человека. К сожалению, в горящей квартире погиб один человек", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20200911/pozhar-1577067934.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия