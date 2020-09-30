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При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
Один человек погиб, четверо взрослых и ребёнок спасены при пожаре в квартире на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T23:36
2020-09-30T23:36
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Один человек погиб, четверо взрослых и ребёнок спасены при пожаре в квартире на западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.Пожар в квартире на площади в 10 квадратных метров произошел по адресу улица 1-я Рейсовая, дом 5. На данный момент возгорание ликвидировано."Всего спасено пять человек. С третьего этажа спасено три человека, из них один ребёнок. Со второго этажа спасено два человека. К сожалению, в горящей квартире погиб один человек", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20200911/pozhar-1577067934.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек

23:36 30.09.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПожар на западе Москвы
Пожар на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Один человек погиб, четверо взрослых и ребёнок спасены при пожаре в квартире на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Пожар в квартире на площади в 10 квадратных метров произошел по адресу улица 1-я Рейсовая, дом 5. На данный момент возгорание ликвидировано.
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Три человека погибли при пожаре в девятиэтажке на юге Москвы
"Всего спасено пять человек. С третьего этажа спасено три человека, из них один ребёнок. Со второго этажа спасено два человека. К сожалению, в горящей квартире погиб один человек", - сообщили в ведомстве.
 
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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