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Вильфанд рассказал, когда закончится бабье лето
Аномальное тепло с дневными температурами на пять-шесть градусов выше нормы простоят в европейской части России как минимум до понедельника, рассказал РИА... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T00:17
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россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Аномальное тепло с дневными температурами на пять-шесть градусов выше нормы простоят в европейской части России как минимум до понедельника, рассказал РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.По его словам, будет стоять облачная погода с прояснениями. "Достаточно много солнца, и существенного изменения ситуации не видно. Даже в понедельник температура сохранится, хотя облаков станет больше", - добавил собеседник агентства.Бархатный сезон сохранится и на Черном море. В Геленджике и Сочи ожидаются 25 градусов, на черноморском побережье Крыма — 22...23 градуса, что нехарактерно для этого времени года. "Такая погода простоит еще конца недели", - отметил Вильфанд.По его словам, в Крыму и <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a> пройдут дожди, а в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> будет без осадков. Однако погода неустойчива, поэтому небольшие осадки возможны.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд рассказал, когда закончится бабье лето

00:17 30.09.2020 (обновлено: 00:52 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Александр КряжевПрохожие в сквере на площади Ленина в Новосибирске
Прохожие в сквере на площади Ленина в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Аномальное тепло с дневными температурами на пять-шесть градусов выше нормы простоят в европейской части России как минимум до понедельника, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Европейская территория находится в теплой части антициклона. Дневные температуры от 17 до 20 градусов", - сообщил синоптик.

По его словам, будет стоять облачная погода с прояснениями. "Достаточно много солнца, и существенного изменения ситуации не видно. Даже в понедельник температура сохранится, хотя облаков станет больше", - добавил собеседник агентства.
Бархатный сезон сохранится и на Черном море. В Геленджике и Сочи ожидаются 25 градусов, на черноморском побережье Крыма — 22...23 градуса, что нехарактерно для этого времени года. "Такая погода простоит еще конца недели", - отметил Вильфанд.
По его словам, в Крыму и Краснодарском крае пройдут дожди, а в Сочи будет без осадков. Однако погода неустойчива, поэтому небольшие осадки возможны.
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
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