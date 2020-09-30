https://ria.ru/20200930/pogoda-1577974027.html

Вильфанд рассказал, когда закончится бабье лето

Аномальное тепло с дневными температурами на пять-шесть градусов выше нормы простоят в европейской части России как минимум до понедельника, рассказал РИА... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T00:17

2020-09-30T00:17

2020-09-30T00:52

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Аномальное тепло с дневными температурами на пять-шесть градусов выше нормы простоят в европейской части России как минимум до понедельника, рассказал РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.По его словам, будет стоять облачная погода с прояснениями. "Достаточно много солнца, и существенного изменения ситуации не видно. Даже в понедельник температура сохранится, хотя облаков станет больше", - добавил собеседник агентства.Бархатный сезон сохранится и на Черном море. В Геленджике и Сочи ожидаются 25 градусов, на черноморском побережье Крыма — 22...23 градуса, что нехарактерно для этого времени года. "Такая погода простоит еще конца недели", - отметил Вильфанд.По его словам, в Крыму и <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a> пройдут дожди, а в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> будет без осадков. Однако погода неустойчива, поэтому небольшие осадки возможны.

https://ria.ru/20200928/anomaliya-1577893284.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество