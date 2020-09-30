Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200930/podderzhka-1578021128.html
Имущественная поддержка МСП моногородов растет при участии Корпорации МСП
Число объектов имущественной поддержки малого и среднего бизнеса моногородов за 2016–2020 годы увеличилось на 74% при участии Корпорации МСП, сообщил... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T19:26
2020-09-30T19:26
корпорация мсп
мсп банк
амурская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544307_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_4873c647537287927c61b8dac229c96d.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Число объектов имущественной поддержки малого и среднего бизнеса моногородов за 2016–2020 годы увеличилось на 74% при участии <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a>, сообщил гендиректор корпорации <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Braverman/" target="_blank" data-auto="true">Александр Браверман</a> на заседании комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству."Тема моногородов находится в фокусе нашего внимания, мы охватили моногорода поддержкой в объеме 100%. Поддержка субъектов МСП, в том числе имущественная, в условиях пандемии не снижалась, а, наоборот, увеличивалась, в связи с возросшей потребностей в ней со стороны бизнеса. На сегодняшний день имущественная поддержка доступна на территории 290 моногородов <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в отношении более 4,9 тысячи объектов, включенных в перечни муниципального имущества. При этом 48% объектов из этих перечней предоставлены предпринимателям. В 2019 году перечни муниципального имущества содержали 4,7 тысячи объектов на территории 282 моногородов. За 2016–2020 годы при участии Корпорации к данной поддержки подключились 133 моногорода, число объектов, пригодных для передачи в аренду предпринимателям, выросло на 2,1 тысячи или на 74%", — приводит пресс-служба Корпорации МСП выступление Бравермана.По данным пресс-службы, в числе моногородов-лидеров по количеству объектов, включенных в перечни муниципального имущества и предназначенных для субъектов МСП, – ЗАТО <a href="http://ria.ru/location_ZHeleznogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Железногорск</a> в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tynda/" target="_blank" data-auto="true">Тында</a> в <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a> и <a href="http://ria.ru/location_Novokujjbyshevsk/" target="_blank" data-auto="true">Новокуйбышевск</a> в <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a>.Отмечается, что Корпорация МСП проводит мониторинг имущественной поддержки в субъектах РФ и оказывает консультационное и методическое содействие органам власти в этих вопросах. Также на Портале Бизнес-навигатора МСП действует несколько сервисов подбора государственного, муниципального и коммерческого имущества, сдаваемого в аренду.В свою очередь, <a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банк</a>, дочерний банк Корпорации МСП, оказывает кредитную поддержку субъектам МСП, имеющим статус резидентов моногородов, в целях улучшения условий устойчивого развития предпринимательства. Для этой цели в банке разработан специальный кредитный продукт с фиксированной ставкой.Имущественная поддержка субъектов МСП предусмотрена Федеральным законом 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства" и осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования и иного движимого имущества, включаемого в формируемые указанными органами перечни государственного и муниципального имущества, на возмездной основе, на безвозмездной основе и на льготных условиях.
https://ria.ru/20200925/kompanii--1577780761.html
амурская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544307_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_b9466cfaab9462efed3b4fc03cce177b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
корпорация мсп, мсп банк, амурская область

Имущественная поддержка МСП моногородов растет при участии Корпорации МСП

19:26 30.09.2020
 
© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Фото : Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Число объектов имущественной поддержки малого и среднего бизнеса моногородов за 2016–2020 годы увеличилось на 74% при участии Корпорации МСП, сообщил гендиректор корпорации Александр Браверман на заседании комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
"Тема моногородов находится в фокусе нашего внимания, мы охватили моногорода поддержкой в объеме 100%. Поддержка субъектов МСП, в том числе имущественная, в условиях пандемии не снижалась, а, наоборот, увеличивалась, в связи с возросшей потребностей в ней со стороны бизнеса. На сегодняшний день имущественная поддержка доступна на территории 290 моногородов Российской Федерации в отношении более 4,9 тысячи объектов, включенных в перечни муниципального имущества. При этом 48% объектов из этих перечней предоставлены предпринимателям. В 2019 году перечни муниципального имущества содержали 4,7 тысячи объектов на территории 282 моногородов. За 2016–2020 годы при участии Корпорации к данной поддержки подключились 133 моногорода, число объектов, пригодных для передачи в аренду предпринимателям, выросло на 2,1 тысячи или на 74%", — приводит пресс-служба Корпорации МСП выступление Бравермана.
По данным пресс-службы, в числе моногородов-лидеров по количеству объектов, включенных в перечни муниципального имущества и предназначенных для субъектов МСП, – ЗАТО Железногорск в Красноярском крае, Тында в Амурской области и Новокуйбышевск в Самарской области.
Отмечается, что Корпорация МСП проводит мониторинг имущественной поддержки в субъектах РФ и оказывает консультационное и методическое содействие органам власти в этих вопросах. Также на Портале Бизнес-навигатора МСП действует несколько сервисов подбора государственного, муниципального и коммерческого имущества, сдаваемого в аренду.
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 16:38
Владимирские компании МСП привлекли 7,6 миллиарда рублей в рамках НГС
В свою очередь, МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказывает кредитную поддержку субъектам МСП, имеющим статус резидентов моногородов, в целях улучшения условий устойчивого развития предпринимательства. Для этой цели в банке разработан специальный кредитный продукт с фиксированной ставкой.
Имущественная поддержка субъектов МСП предусмотрена Федеральным законом 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства" и осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования и иного движимого имущества, включаемого в формируемые указанными органами перечни государственного и муниципального имущества, на возмездной основе, на безвозмездной основе и на льготных условиях.
 
Обсудить0
Корпорация МСПМСП БанкАмурская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43Спасшийся при падении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе
02:34СМИ: США не стали присоединяться к санкциям против Лукашенко
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познер пожалел США после дебатов Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
Лента новостейМолния