https://ria.ru/20200930/podderzhka-1578021128.html

Имущественная поддержка МСП моногородов растет при участии Корпорации МСП

Число объектов имущественной поддержки малого и среднего бизнеса моногородов за 2016–2020 годы увеличилось на 74% при участии Корпорации МСП, сообщил... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T19:26

2020-09-30T19:26

2020-09-30T19:26

корпорация мсп

мсп банк

амурская область

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Число объектов имущественной поддержки малого и среднего бизнеса моногородов за 2016–2020 годы увеличилось на 74% при участии <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a>, сообщил гендиректор корпорации <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Braverman/" target="_blank" data-auto="true">Александр Браверман</a> на заседании комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству."Тема моногородов находится в фокусе нашего внимания, мы охватили моногорода поддержкой в объеме 100%. Поддержка субъектов МСП, в том числе имущественная, в условиях пандемии не снижалась, а, наоборот, увеличивалась, в связи с возросшей потребностей в ней со стороны бизнеса. На сегодняшний день имущественная поддержка доступна на территории 290 моногородов <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в отношении более 4,9 тысячи объектов, включенных в перечни муниципального имущества. При этом 48% объектов из этих перечней предоставлены предпринимателям. В 2019 году перечни муниципального имущества содержали 4,7 тысячи объектов на территории 282 моногородов. За 2016–2020 годы при участии Корпорации к данной поддержки подключились 133 моногорода, число объектов, пригодных для передачи в аренду предпринимателям, выросло на 2,1 тысячи или на 74%", — приводит пресс-служба Корпорации МСП выступление Бравермана.По данным пресс-службы, в числе моногородов-лидеров по количеству объектов, включенных в перечни муниципального имущества и предназначенных для субъектов МСП, – ЗАТО <a href="http://ria.ru/location_ZHeleznogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Железногорск</a> в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tynda/" target="_blank" data-auto="true">Тында</a> в <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a> и <a href="http://ria.ru/location_Novokujjbyshevsk/" target="_blank" data-auto="true">Новокуйбышевск</a> в <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a>.Отмечается, что Корпорация МСП проводит мониторинг имущественной поддержки в субъектах РФ и оказывает консультационное и методическое содействие органам власти в этих вопросах. Также на Портале Бизнес-навигатора МСП действует несколько сервисов подбора государственного, муниципального и коммерческого имущества, сдаваемого в аренду.В свою очередь, <a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банк</a>, дочерний банк Корпорации МСП, оказывает кредитную поддержку субъектам МСП, имеющим статус резидентов моногородов, в целях улучшения условий устойчивого развития предпринимательства. Для этой цели в банке разработан специальный кредитный продукт с фиксированной ставкой.Имущественная поддержка субъектов МСП предусмотрена Федеральным законом 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства" и осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования и иного движимого имущества, включаемого в формируемые указанными органами перечни государственного и муниципального имущества, на возмездной основе, на безвозмездной основе и на льготных условиях.

https://ria.ru/20200925/kompanii--1577780761.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, амурская область