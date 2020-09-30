Имущественная поддержка МСП моногородов растет при участии Корпорации МСП
© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Число объектов имущественной поддержки малого и среднего бизнеса моногородов за 2016–2020 годы увеличилось на 74% при участии Корпорации МСП, сообщил гендиректор корпорации Александр Браверман на заседании комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
"Тема моногородов находится в фокусе нашего внимания, мы охватили моногорода поддержкой в объеме 100%. Поддержка субъектов МСП, в том числе имущественная, в условиях пандемии не снижалась, а, наоборот, увеличивалась, в связи с возросшей потребностей в ней со стороны бизнеса. На сегодняшний день имущественная поддержка доступна на территории 290 моногородов Российской Федерации в отношении более 4,9 тысячи объектов, включенных в перечни муниципального имущества. При этом 48% объектов из этих перечней предоставлены предпринимателям. В 2019 году перечни муниципального имущества содержали 4,7 тысячи объектов на территории 282 моногородов. За 2016–2020 годы при участии Корпорации к данной поддержки подключились 133 моногорода, число объектов, пригодных для передачи в аренду предпринимателям, выросло на 2,1 тысячи или на 74%", — приводит пресс-служба Корпорации МСП выступление Бравермана.
По данным пресс-службы, в числе моногородов-лидеров по количеству объектов, включенных в перечни муниципального имущества и предназначенных для субъектов МСП, – ЗАТО Железногорск в Красноярском крае, Тында в Амурской области и Новокуйбышевск в Самарской области.
Отмечается, что Корпорация МСП проводит мониторинг имущественной поддержки в субъектах РФ и оказывает консультационное и методическое содействие органам власти в этих вопросах. Также на Портале Бизнес-навигатора МСП действует несколько сервисов подбора государственного, муниципального и коммерческого имущества, сдаваемого в аренду.
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В свою очередь, МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказывает кредитную поддержку субъектам МСП, имеющим статус резидентов моногородов, в целях улучшения условий устойчивого развития предпринимательства. Для этой цели в банке разработан специальный кредитный продукт с фиксированной ставкой.
Имущественная поддержка субъектов МСП предусмотрена Федеральным законом 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства" и осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования и иного движимого имущества, включаемого в формируемые указанными органами перечни государственного и муниципального имущества, на возмездной основе, на безвозмездной основе и на льготных условиях.