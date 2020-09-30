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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200930/plato-1578024630.html
Раскрыты сроки выхода России на плато по коронавирусу
Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 через пару недель, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T21:35
2020-10-01T00:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 через пару недель, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/">Роспотребнадзора</a> Наталья Пшеничная в эфире "<a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">России 24</a>".Она также выразила надежду на то, что суточный показатель не превысит девяти тысяч человек.Пшеничная уточнила, что это зависит от сознательности и дисциплины граждан, как они будут соблюдать меры профилактики.По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число новых случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8481 и достигло 1 176 286.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200930/vaktsina-1577981625.html
что Пшеничная какой-то авторитет что ли?Все идет как всегда,на уровне прошлых лет,по пневмониям в целом.Короновирусы были всегда,это не новшество отнюдь.Ну нельзя придумать вакцину за пару месяцев,нужны многочисленный тесты,это 3-4 года.Ккакая вакцина ?Они о чем вообще?
23
И еще..Что ж мы тогда последние 20 ,от рождества РФ,лет не уходили весной и осенью в самоизоляцию,не объявляли пандемию,не сидели на удаленке и не выписывали пропуска два раза в неделю,и штрафы не платили за "без маски"????
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Раскрыты сроки выхода России на плато по коронавирусу

21:35 30.09.2020 (обновлено: 00:54 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациентку в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациентку в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 через пару недель, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире "России 24".
Она также выразила надежду на то, что суточный показатель не превысит девяти тысяч человек.
Пшеничная уточнила, что это зависит от сознательности и дисциплины граждан, как они будут соблюдать меры профилактики.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число новых случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8481 и достигло 1 176 286.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник на производственной линии российской биотехнологической компании BIOCAD, которая разрабатывает вакцину против нового коронавируса в сотрудничестве с национальным центром Вектор - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от коронавируса
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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