https://ria.ru/20200930/plato-1578024630.html
Раскрыты сроки выхода России на плато по коронавирусу
Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 через пару недель, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T21:35
2020-09-30T21:35
2020-10-01T00:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 через пару недель, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/">Роспотребнадзора</a> Наталья Пшеничная в эфире "<a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">России 24</a>".Она также выразила надежду на то, что суточный показатель не превысит девяти тысяч человек.Пшеничная уточнила, что это зависит от сознательности и дисциплины граждан, как они будут соблюдать меры профилактики.По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число новых случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8481 и достигло 1 176 286.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200930/vaktsina-1577981625.html
Алексей Белый
что Пшеничная какой-то авторитет что ли?Все идет как всегда,на уровне прошлых лет,по пневмониям в целом.Короновирусы были всегда,это не новшество отнюдь.Ну нельзя придумать вакцину за пару месяцев,нужны многочисленный тесты,это 3-4 года.Ккакая вакцина ?Они о чем вообще?
23
Алексей Белый
И еще..Что ж мы тогда последние 20 ,от рождества РФ,лет не уходили весной и осенью в самоизоляцию,не объявляли пандемию,не сидели на удаленке и не выписывали пропуска два раза в неделю,и штрафы не платили за "без маски"????
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8
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество